Así es la casa de Reina Reech: piscina budista, cocina en madera y estilo vintage

Reina Reech abrió las puertas de su hogar para mostrarse a sus seguidores y fans cómo fue el festejo de Navidad que llevó a cabo junto a su hija Juana Repetto y sus nietos, Toribio y Belisario. De esta manera, la artista no sólo compartió en su cuenta personal de Instagram las postales más significativas del encuentro, sino que también dejó ver su hogar donde lo moderno, la funcionalidad y el estilo vintage dialogan en total armonía.

Reina Reech mostró su casa

La casa de Reina Reech es mucho más que una vivienda: es un reflejo de su sensibilidad artística, su conexión con la naturaleza y su historia familiar. Ubicada en un entorno tranquilo, la propiedad combina diseño, calidez y funcionalidad, con una estética que dialoga entre lo vintage y lo contemporáneo. Cada ambiente parece pensado no solo para ser vivido, sino también para transmitir armonía, identidad y una impronta personal inconfundible.

Reina Reech | Instagram

En el exterior, la actriz eligió convertir el jardín en un verdadero oasis. La piscina es la protagonista absoluta del espacio al aire libre: amplia, luminosa y rodeada por cerámicas antideslizantes que aportan seguridad sin resignar estilo. El perímetro está cuidadosamente delimitado por arbustos y vegetación que enmarcan el espejo de agua y refuerzan la sensación de intimidad. En una de las esquinas, una estatua de Buda le da un carácter especial al lugar, motivo por el cual el sector fue bautizado como “piscina budista”, un rincón que invita al descanso y el equilibrio en clave zen.

El jardín también tiene un fuerte componente emocional para la mamá de la influencer. Allí se destaca un sector de juegos de plaza, construido con troncos de madera rústica, que remite a lo natural y lo artesanal. Este espacio fue pensado especialmente exclusivamente para sus nietos y suma un costado lúdico al sector. Cabe destacar que, en las imágenes y videos compartidos por ella misma en su perfil de la famosa red social de la camarita, se puede ver cómo los niños disfrutan de la casa de su abuela.

La cocina en madera y estilo vintage de Reina Reech

La cocina, uno de los ambientes más imponentes de la casa de Reina Reech ya que combina amplitud y luminosidad. Grandes ventanales de estilo industrial permiten el ingreso de luz natural durante todo el día, generando una atmósfera abierta y moderna. Sin embargo, el verdadero sello del espacio está en los muebles de madera, presentes tanto en las alacenas con estantes flotantes como en los bajo mesadas, que aportan textura, calidez y una estética atemporal.

En el centro de la cocina se ubica una gran isla, pensada para ampliar la superficie de la mesada de mármol color marfil y facilitar la dinámica diaria. Sobre la misma, se ubican dos lámparas colgantes que aportan iluminación focal y refuerzan la decoración, combinando funcionalidad con diseño.

Los electrodomésticos en acero inoxidable -horno, cocina y extractor- suman un toque moderno y se alinean con las tendencias actuales en diseño de interiores. Esta elección logra un equilibrio perfecto entre lo contemporáneo y lo vintage, una fusión que atraviesa toda la casa y define su identidad.

La casa de Reina Reech es un ejemplo de cómo el diseño puede ser elegante, sin perder calidez, y moderno, sin resignar alma. Con espacios pensados para el disfrute, la familia y la conexión espiritual, esta vivienda se convierte en un refugio donde la estética y la vida cotidiana conviven en perfecta armonía, reflejando el estilo y la esencia de una figura icónica del espectáculo argentino.

