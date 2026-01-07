Apareció la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani y rompió el silencio: “Me miró mucho el primer día”

Luego de que saliera a la luz que Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliani en España, la tercera en discordia brindó un móvil y brindó detalles de su affaire con el actor. Mientras la pareja disfruta de otro romántico verano, la mujer decidió romper el silencio y generó un fuerte revuelo en las redes sociales.

Qué dijo la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Esta semana, Fernanda Iglesias brindó una noticia explosiva que tenía que ver con la relación amorosa de Luciano Castro y Griselda Siciliani. La panelista de Puro Show mostró un audio del artista hablando con acento gallego y queriendo conquistar a una joven que trabaja en España. Este miércoles 7 de enero, agregó más información y reveló que el nombre de la persona que tuvo un romance con el actor cuando él se encontraba en Madrid es Sarah Borrell.

"Es bailarina. Es actriz, tiene 28 años, está buscando cumplir su sueño”, expresó Fernanda Iglesias. En este sentido, sumó que "ella tiene padre catalán y madre danesa" y que vive en Copenhague. Asimismo, la periodista contó: “La verdad que a ella le molestó bastante que todos dijeran que esto era mentira. Porque ella dice, no, esto fue verdad". Por esta razón, Sarah Borrell brindó una nota al ciclo de eltrece y respondió todas las dudas sobre su vínculo con él.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Sobre cómo lo conoció, la joven dijo que fue de casualidad porque ella se encontraba trabajando de camarera en un bar y él fue a tomar algo. “Este Luciano fue un día y ahí hablamos. Después regresó y me acordé de él”, manifestó. En ese sentido, rememoró: “Me miró mucho ese primer día ahí en el brunch”. Este gesto de Castro fue lo que la hizo darse cuenta que él quería estar con ella. “No soy tonta entonces también noto un poco cuando un hombre quiere algo más”, aseguró.

Sarah Borrell también recordó que "el primer beso fue después" y que Luciano Castro fue quien tomó la iniciativa. Acerca de si lo conocía por su carrera artística o estaba al tanto de su noviazgo con Griselda Siciliani, dijo que no. Si bien su respuesta llamó la atención de los conductores y panelistas, la artista explicó: “En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”. Luego, aclaró: “Tampoco estaba tan metida en eso, tengo otras cosas que hacer. Pensé que sería igual que con todo el mundo”.

Por otro lado, relató que Luciano Castro la invitó a ver una obra en la que participaba: “Me dijo que vaya con una amiga o algo, pero al final nunca fui porque no podía”. Además, Sarah Borrell dejó en claro que, aunque él la invitaba de manera insistente, ella nunca fue a su departamento ni mantuvieron relaciones sexuales.

Sarah Borrell reveló si Luciano Castro le envió fotos íntimas

En un momento de la entrevista, Sarah Borrell se animó a responder la pregunta más picante. Todo inició cuando Matías Vázquez le dijo: “A él lo conocemos por ser una persona que ha mandado fotos de su miembro y que se han filtrado. ¿A vos te mandó alguna foto prohibida?”. La reacción de la joven fue inmediata: se rio y confesó que no, aunque sí reconoció que intercambió varios mensajes “bombita”, de esos que solo pueden visualizarse una vez.

"No me ha enviado nada de sus partes íntimas, eso no. Me mandó alguna que otra foto desde el camarín o el aeropuerto”, explicó y sumó que le pareció “un poco raro” que Luciano mande audios, videos y fotos con la opción de verse una sola vez.

Por último, contó que durante las fiestas de fin de año cuando viajó a Dinamarca conversó con una amiga de nacionalidad argentina y esta le confirmó inmediatamente que se trataba del artista. Al enterarse que estaba en pareja con Griselda Siciliani y que le había mentido, decidió no saber más nada de él. De esta manera, apareció la tercera Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, y rompió el silencio en Puro Show.