Así es la casa de Juli Poggio en Villa Carlos Paz: living minimalista, decoración chic y pileta infinita en la terraza

Juli Poggio atraviesa un momento de pleno movimiento profesional y personal. Instalada en Villa Carlos Paz, Córdoba, como parte del elenco de Corto Circuito, la obra producida por Pedro Alfonso, la influencer y actriz encontró un hogar que acompaña su rutina intensa.

Juli Poggio en Carlos Paz

Lejos de improvisar, Juli Poggio eligió una casa que refleja a la perfección su estilo: ambientes amplios, decoración minimalista y una estética moderna que combina funcionalidad con detalles cálidos. Desde allí, reparte su tiempo entre ensayos, funciones y momentos de descanso, en un espacio que rápidamente se convirtió en su refugio cordobés.

Una atmósfera minimalista y chic

El interior de la casa donde se está quedando Juli Poggio, se destaca por una paleta de colores fríos y equilibrados. Predominan los grises y blancos que aportan luminosidad y una sensación de orden visual constante. El living es uno de los ambientes más destacados: allí, un sofá beige se convierte en el punto focal, sumando calidez y suavizando la presencia de los tonos que dominan el espacio.

Los muebles marrones acompañan la estética sin sobrecargarla. La decoración es mínima, pero bien pensada: pocos objetos, plantas estratégicamente ubicadas y texturas suaves que generan un clima moderno y acogedor al mismo tiempo.

Así es la pileta infinita

Sin dudas, uno de los grandes atractivos de la vivienda de Juli Poggio es su terraza con pileta infinita. Pensada para disfrutar del verano cordobés, este espacio se convierte en el lugar ideal para relajarse después de una jornada de trabajo o simplemente desconectar con vistas abiertas y sol pleno.

Juli Poggio en Carlos Paz

La pileta no solo suma valor estético, sino que refuerza un estilo de vida donde el disfrute y el descanso ocupan un lugar central. La terraza mantiene la misma línea minimalista del interior, sin excesos, permitiendo que el entorno y la tranquilidad sean los verdaderos protagonistas.Con todas estas características, la casa de Juli Poggio en Villa Carlos Paz refleja una etapa de equilibrio entre trabajo y confort.