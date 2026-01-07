La inesperada reacción de Griselda Siciliani a los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Mientras en Argentina estalló por el aire el escándalo que involucra a Luciano Castro con una joven española de 28 años, el actor y su novia, Griselda Siciliani utilizaron las redes sociales para responder con fuerza estas versiones. Es por ello que, en las últimas horas, la actriz reaccionó de manera inesperada a este supuesto affaire de su pareja y fue contundente.

La contundente respuesta de Luciano Castro

Las redes sociales se convirtieron no solo en un canal en la que las celebridades muestran parte de su día a día, sino también como un medio donde poder expresarse. En este sentido, Griselda Siciliani y Luciano Castro decidieron hacerles frente a estas especulaciones sobre la presunta traición del intérprete durante su último viaje por España.

Griselda Siciliani y Luciano Castro | Instagram

Ante esta situación y, frente a las versiones cruzadas y audios que salieron a la luz, la pareja de actores rompió el silencio y recurrieron a Instagram para dar una respuesta sobre su relación. En esta línea, sin hacer referencia a lo sucedido, el protagonista de Lalola posteó un reel donde se lo vio de lo más enamorado con la actriz de Envidiosa. “¡Qué días Brasil!”, escribió al mismo tiempo en el que la arrobó junto a un emoji de corazón.

En dicho material audiovisual, se los ve recorriendo los diversos lugares de Brasil donde el recorrido por el mar, la playa, los paseos por la selva brasileña y las fiestas nocturnas no faltaron. Cada una de estas postales los muestran distendidos y regocijándose de su amor despejando cualquier tipo de especulación acerca de una crisis o distanciamiento entre ellos.

Así reaccionó Griselda Siciliani a las versiones de infidelidad de Luciano Castro

Mientras Luciano Castro les refregó a sus seguidores que su vínculo sentimental con Griselda Siciliani está de lo más sólido, una extraña actitud llamó la atención de los cibernautas. La artista no reaccionó al posteo de su pareja pese a tener actividad en la famosa red social de la camarita.

Para algunos, esta sería una clara señal de que, por su parte, la intimidad de la pareja no estaría atravesando por uno de sus mejores momentos. No obstante, hubo quienes alegaron que la entrevista de Lionel Messi realizada por Nico Occhiato opacó de lleno cualquier declaración de amor. En este contexto, cabe destacar que el astro argentino aseguró que fue uno de los espectadores que vio la serie Envidiosa, frase que llenó de orgullo a la propia Griselda a tal punto que compartió el fragmento de la entrevista de Luzu.

Griselda Siciliani | Instagram

Aunque días atrás Griselda Siciliani había compartido un breve recorte de sus románticas vacaciones en Brasil con Luciano Castro, tras desatarse la polémica por la presunta infidelidad de su compañero de vida, decidió llamarse a silencio y enfocarse en los resultados de su trabajo en la serie que conquistó el corazón de millones de usuarios de Netflix, incluso al mismo Lio Messi.

NB