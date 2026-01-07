Sabrina Rojas sin filtro sobre la supuesta infidelidad de Luciano Castro: “Estoy aliviada”

Sabrina Rojas sin filtro sobre la supuesta infidelidad de Luciano Castro se convirtió en uno de los temas más comentados del momento. La actriz dejó en claro su postura y marcó distancia de una situación que involucra a su expareja. Las palabras de la presentadora llegaron en medio de los problemas del actor y Griselda Siciliani por una tercera en discordia.

Sabrina Rojas se pronunció sin filtro sobre la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani. Con declaraciones directas y sin rodeos, la actriz se refirió a un tema que rodea a su expareja y dejó ver cómo transita su actualidad personal. Su postura clara muestra un presente en el que prioriza su bienestar.

La expareja del actor habló en un móvil televisivo de Intrusos (América) y dejó frases que marcaron distancia con la situación, mostrando que su presente está lejos de los conflictos que rodean al padre de sus hijos. “A mí no me tiene que buscar, yo no soy la que tiene que hablar. No es mi noticia”, expresó con firmeza.

En la misma línea, Sabrina Rojas agregó: “El tema no es mío y no quiero que una noticia que no es mía tenga mi cara en todas partes”. De esta manera, dejó en claro que su intención es mantenerse al margen de los conflictos que rodean a Luciano Castro. Además, dejó en claro que no quiere quedar involucrada en problemas que no la involucren.

Cabe destacar que la presentadora puso fin a su relación con el actor a mediados de 2021, tras una relación de más de 10 años; aunque formalmente se divorciaron en abril de 2025. Juntos tuvieron dos hijos, Esperanza y Fausto, de 12 y 7 años de edad respectivamente, quienes comparten a diario momentos con sus dos padres.

La tajante frase de Sabrina Rojas al referirse a la infidelidad de Luciano Castro

Más allá de la consulta sobre la supuesta infidelidad, Sabrina Rojas aprovechó para hablar de su presente personal. “Yo vivo aliviada desde el día que me separé. Me saqué una persona de encima literal; con todo lo que lo quiero al gordo, como pareja todo era como complicado, y hoy yo vivo plena”, aseguró.

Al ser consultada sobre el tema en general, la modelo dejó una reflexión que llamó la atención. “Yo lo que siento, cuando hablamos de infidelidad, si sos cool, seguramente tenés mente abierta; si no sos cool, sos cornuda”, dijo. Con esta frase, la actriz expuso una visión irónica sobre cómo se interpreta la fidelidad en distintos contextos.

En otro tramo de la conversación, Sabrina Rojas fue consultada sobre si se ponía en el lugar de Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro, en medio de los rumores que hablan de una tercera en discordia. Su respuesta fue contundente: “Yo no me pongo en el lugar de nadie, no sabés el esfuerzo que hago para vivir en mis zapatos”.

