La música santafesina y la cumbia argentina se encuentran sumergidas en un profundo luto tras conocerse la noticia de la muerte de Marcos Camino . El acordeonista y cofundador de Los Palmeras falleció a los 76 años, provocando una enorme conmoción en todo el ambiente artístico del país. El triste suceso se dio a conocer ayer por la tarde. Ante la inesperada pérdida de su socio creativo, Cacho Deicas rompió el silencio a través de sus redes sociales para dedicarle un sentido y emotivo mensaje de despedida.

Marcos Camino

Cacho Deicas, líder del grupo Los Palmeras, le dedicó un sentido mensaje de adiós a Marcos Camino, su compañero de grupo

La relación de Cacho Deicas y Marcos Camino estuvo marcada por más de cinco décadas de una exitosa pero compleja hermandad musical. Durante 50 años, lideraron la cumbia santafesina, llevando clásicos inoxidables a escenarios internacionales. Sin embargo, el vínculo sufrió un desgaste. La salida del grupo de ambos marcó el fin de una era: en junio de 2025, Cacho se desvinculó de Los Palmeras tras sufrir un ACV isquémico a principios de ese año. Su salida estuvo rodeada de polémicas y cruces legales entre su familia y Camino por cuestiones contractuales y de marcas. Posteriormente, en febrero de 2026, Marcos también anunció su retiro de los escenarios debido a razones de edad y salud.

El histórico acordeonista falleció el 10 de noviembre de 2026 a los 76 años, aun no se ha emitido información oficial sobre la causa de fallecimiento, hecho que continúa bajo investigación. En este contexto, sus seres queridos y los usuarios no tardaron en pronunciarse en redes sociales, y fue el posteo de Cacho Deicas que llamó la atención de todos. El cantante usó su cuenta de Instagram para compartir una foto juntos y exponer sus sentimientos. “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos. Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia", comenzó. De esta manera, cerró con un mensaje hacia la familia de su compañero: "Les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”.

El mensaje de adiós de Cacho Deicas, líder del grupo Los Palmeras, a Marcos Camino, su compañero de grupo

Marcos Camino falleció a los 76 años

Marcos Camino falleció a los 76 años. La noticia se dio a conocer durante la tarde del martes 10 de noviembre de 2026, conmocionando de inmediato a todo el país. El histórico acordeonista de Los Palmeras fue encontrado sin vida en el galpón logístico que la banda utiliza como espacio de trabajo, en la ciudad de Santa Fe . Según los reportes policiales, una familiar directa concurrió al establecimiento junto a un empleado tras notar que el músico había ingresado horas antes pero no había vuelto a salir.

Actualmente, la investigación se encuentra en pleno desarrollo bajo las órdenes del fiscal de la Unidad de Homicidios, Gonzalo Iglesias. El funcionario ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones y de la Policía Científica para realizar los peritajes criminalísticos correspondientes, recolectar elementos de valor en la escena y efectuar la autopsia de rigor en la morgue judicial para esclarecer con precisión científica las circunstancias de su muerte.

El velatorio oficial de Marcos Camino se realiza este miércoles 11 de noviembre, de 14:00 a 18:00 horas, en la sala 3 de la casa funeraria Sentir, en la ciudad de Santa Fe. Allí, fanáticos y colegas se acercan a brindarle un último adiós al histórico acordeonista, reconociendo la imborrable huella que dejó junto a su entrañable compañero de grupo, consolidando una dupla eterna que marcó la historia de la música popular.