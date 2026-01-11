Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse. Fueron más de 15 años juntos, de una pareja que tuvo una clara explosión mediática durante el periodo en el que el Xeneize fue Presidente, pero que, más allá de ese periodo, siempre se mantuvo en un perfil bajo, tranquilo, alejado del foco y de las polémicas. Un final que, como se podía esperar, sigue esa misma premisa y que está totalmente ajeno a escándalos.

Los motivos por los que se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada no llegó de un día para el otro. Tampoco hubo terceros en discordia, ni grandes problemas. Fue el resultado de más de un año de introspección, charlas y “negociaciones” en el sentido más inocente de la palabra. Que una pareja lleve más de 15 años juntos, acarrea muchas cosas en las que ponerse de acuerdo. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la pareja a Infobae.

Juliana Awada y Mauricio Macri.

La crisis comenzó a finales del 2024, explicaron amigos de la pareja. En ese entonces, ambos se distanciaron y comenzaron a plantearse la posibilidad de terminar con su pareja como tal, siempre en el marco del respeto y el amor que se tuvieron.

La decisión final llegó siete días antes de las fiestas. Una época que, de igual manera, decidieron compartir, por el amor a Antonia y por todo lo que habían vivido durante tanto tiempo. Es por eso que se los pudo ver juntos en Navidad y Año Nuevo, celebrando como la familia que nunca dejaron, ni dejarán, de ser.

Juliana Awada y Mauricio Macri pasaron juntos las fiestas.

Los próximos pasos de Mauricio Macri y Juliana Awada tras su separación

En las próximas horas, Mauricio Macri tiene previsto viajar a Europa. Un viaje que tenía planeado de antemano pero que, oportunamente, lo encontrará lejos de la repercusión mediática del caso. Si dará declaraciones o no, fiel a su perfil más alto, será difícil de adivinar.

Juliana Awada, por su parte, continuará sus vacaciones en Punta del Este junto a su familia. Ella misma ha compartido muchas postales en los últimos días y se la puede ver de buen humor, disfrutando de los suyos.

La primera foto de Juliana Awada en 2026.

De esta manera, la historia de amor de Juliana Awada y Mauricio Macri llega a su fin tras más de 15 años juntos. Solo el tiempo podrá saber si se trata de algo definitivo o si, con el correr de los meses, la historia cambiará de alguna manera. Sea cual sea el caso, lo que queda claro es que todo se dio en un marco de respeto, charlas y amor.