La sorpresiva reacción de Pampita cuando le preguntaron si se iría de vacaciones con Wanda Nara

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a captar la atención en las redes con una respuesta tan espontánea como contundente. Durante un picanta ping-pong, la modelo fue consultada sobre si se iría de vacaciones con Wanda Nara.

Lejos de esquivar la pregunta o mostrarse incómoda, Pampita sonrió y respondió con naturalidad que sí, dejando en claro que no tendría inconvenientes en compartir un viaje con la empresaria y conductora.

Pampita, sonriente y sincera, habló sin filtros sobre su vida personal y sus vínculos.

La reacción generó sorpresa en el mundo del espectáculo, sobre todo por el historial de rumores, cruces mediáticos y versiones que, en distintos momentos, involucraron a ambas figuras. Sin embargo, la empresaria eligió despegarse de cualquier especulación y dejó ver una actitud relajada, sin conflictos ni prejuicios. Su gesto y su respuesta directa marcaron un tono conciliador que fue rápidamente destacado en redes sociales.

Más allá de la consulta puntual sobre Wanda Nara, Pampita aprovechó el intercambio para hablar de temas más profundos vinculados a su vida personal y su manera de concebir las relaciones. En ese contexto, fue clara al referirse a los vínculos a distancia: admitió que no le gustan. Según explicó en otras entrevistas, necesita compartir el día a día, la presencia y la rutina para que una relación se sostenga en el tiempo.

Para la modelo, el contacto cotidiano y la cercanía emocional son pilares fundamentales en una pareja, algo que considera difícil de mantener cuando hay kilómetros de por medio. Esta definición volvió a ponerla en el centro de la escena, ya que llega en un momento en el que muchas figuras públicas apuestan a relaciones con agendas y países distintos.

Pampita junto a su pareja, en una postal que refleja complicidad y un presente marcado por la estabilidad emocional.

Otro de los puntos que generó repercusión fue su postura sobre la posibilidad de sumar un tercero a la pareja. Pampita fue tajante: aseguró con el pulgar para abajo que no es una opción que considere ni que le interese. La modelo ya dejó en claro en entrevistas anteriores que no se identifica con ese tipo de vínculos y que prefiere relaciones tradicionales, basadas en la exclusividad y el compromiso entre dos personas.

Estas declaraciones reforzaron la imagen de Pampita como una figura que, pese a la exposición y los cambios en su vida personal, mantiene convicciones claras sobre lo que busca y lo que no en el plano afectivo. Lejos de entrar en polémicas innecesarias, eligió responder con honestidad y serenidad, algo que sus seguidores valoraron positivamente.

Pampita volvió a marcar postura: claridad, sonrisa y definiciones firmes sobre el amor.

La mención a Wanda Nara, por su parte, no pasó inadvertida. En un contexto donde cada gesto o palabra suele interpretarse como una indirecta, Pampita optó por un enfoque liviano, sin tensiones ni dobles lecturas. Su respuesta afirmativa sobre un eventual viaje juntas fue interpretada como una señal de madurez y de distancia respecto a viejas rivalidades que, con el paso del tiempo, parecen haber quedado atrás.

