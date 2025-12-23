El tierno look de Ana García Moritán para viajar en avión con sus hermanos y Pampita: vestido estampado y estilo comfy chic

Anita García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, volvió a cautivar a sus seguidores con un look comfy chic, perfecto para un día de viaje junto a sus hermanos y su mamá. Desde un avión privado, la nena posó relajada junto a su mamá y dejó ver un estilismo que marca tendencia en la moda kids.

El tierno look de Anita García Moritán para su viaje en avión

Anita García Moritán hizo un viaje express con su mamá, Pampita, y sus hermanos, Beltrán, Benicio y Bautista, en la previa de Nochebuena. A bordo de un avión privado, la nena lució un tierno look que se robó todas las miradas en la cuenta de Instagram de la conductora.

Ana García Moritán y Pampita

La prenda protagonista del look de Ana fue un vestido blanco estampado con caballos en tonos azules, un diseño divertido y elegante a la vez. Además, el modelo se destaca por el cuello fruncido y las mangas con volados, detalles que aportan romanticismo y libertad de movimiento. El largo y su estilo refuerzan la idea de un outfit pensado para viajar con comodidad sin resignar estilo.

Ana García Moritán con sus hermanos y Pampita

El peinado acompañó a la perfección: la mini influencer llevó el pelo recogido en trenzas prolijas, un clásico práctico y delicado que mantiene el cabello ordenado durante el viaje y sumar un toque adorable al conjunto.

Ana García Moritán

Pampita usó el bolso de cuero XL, ideal para el verano

Por su parte, Pampita apostó por un estilismo sofisticado y moderno, ideal para su viaje familiar. La conductora eligió un conjunto monocromático en tono chocolate, compuesto por un chaleco de lino combinado con un pantalón largo de tiro alto y caída fluida. El marrón profundo, uno de los colores estrella de la temporada, aporta elegancia y un aire contemporáneo.

Pampita

La modelo completó el look con un bolso de cuero XL de color marrón con textura y flecos, el accesorio que será tendencia este verano. El beauty look fue natural y luminoso: piel fresca, ojos en tonos neutros, labios nude y cabello suelto, lacio con ondas mínimas y raya al medio, logrando un estilo effortless y canchero.