La tristeza de Soledad Pastorutti al recordar la trágica muerte de su bisabuelo: "Lo mató un rayo en el campo"

Este sábado 10 de enero, Mirtha Legrand dio inicio a su histórico programa La Noche de Mirtha, en Mar del Plata. Como invitadas estrellas se hicieron presentes Soledad Pastorutti, su hermana Natalia y el dúo Pimpinela. Durante la dinámica de preguntas y respuestas, la longeva conductora abordó uno de los lados más sensibles de la cantante popular, quien recordó su infancia en Arequito.

La trágica historia del bisabuelo de Soledad Pastorutti

Para Soledad Pastorutti el contacto con sus raíces fue fundamental en su vida, sobre todo, la presencia de su abuela Valeria dejó una huella imborrable en su infancia. Sin embargo, si de música se trata, quien verdaderamente les transmitió el legado artístico fue su padre. “Él es un apasionado de la música”, subrayó Natalia.

Soledad Pastorutti con su abuela materna | Instagram

Durante la charla, la conversación giró en torno hacia los ancestros de las folcloristas quienes recordaron los lazos familiares y la particular conexión entre sus ancestros. “Mi papá y mi abuela materna eran almas gemelas. Se llevaban muy bien, a pesar de ser suegra y yerno, y se entendían muy bien. Fueron los dos que más nos impulsaron”, comenzó diciendo la ex jurado de La Voz Argentina.

Acto seguido añadió: “Terminábamos de comer los domingos y nos hacían cantar. Y teníamos que ir a algún lado y ella acompañaba. Esa cosa tan necesaria a veces, porque yo siempre digo que, si no hubiese sido por ellos, nosotras no sé si tendríamos esa confianza en nosotras mismas. Yo no me imaginaba siendo artistas”. La pérdida de su abuela Valeria - a fines de 2024- para las hermanas Pastorutti fue devastadora. “La verdad que fue un dolor grandísimo lo de la Nona Vale”, admitió La Sole.

El doloroso pasado del papá de Soledad Pastorutti

Si de ancestros e historia se trata, Soledad Pastorutti también habló de la terrible historia que atravesó a su familia paterna a principios de la década del ´80. Su bisabuelo fue alcanzado por una descarga eléctrica mientras realizaba labores en su estancia. “Lo mató un rayo en el campo. Venía de una familia de esas que tienen miedo de cruzar la calle por si la pisa un auto. Miedo a todo. Pero viene transgeneracional”, explicó. No obstante, la artista amplió: “Pero mi viejo fue un distinto. Mi viejo perdió a su papá a los 18 años. Mi abuela le dijo ‘me va a tener que mantener’. Gracias a eso no fue a Malvinas, porque era el único que mantenía a mi abuela”.

Soledad Pastorutti y su papá | Instagram

Pese a la ausencia de esta gran figura en el esquema familiar del papá de las hermanas Pastorutti, resaltaron el apoyo y el legado que le transmitieron a ambas: “Fundamental la confianza y el apoyo de los padres. La autoestima que te inculcan, la fe en vos misma. Todo parte de ahí”. Cabe destacar que, la solista está trabajando arduamente en un proyecto personal lejos de la música, pero vinculada cien por ciento a su historia de vida y a su familia, con una profunda necesidad de homenajear sus raíces.

De esta manera, Soledad Pastorutti volvió a poner en lo más alto el nombre de sus ancestros y en los valores heredados tanto de sus padres como de sus abuelos. Cada integrante de su familia es crucial en la estructura de su árbol genealógico al punto tal que, como figura central tiene a su Nona Valeria, a quien le compuso una canción que incluyó en su álbum Parte de Mí, lanzado en 2020-, inmortalizando su recuerdo y plasmándolo en su repertorio musical. Un homenaje que, sin dudas, estuvo cargado de emoción y significado para ella, las generaciones pasadas y las generaciones futuras.

NB