La familia de Juliana Awada fulminó su separación de Mauricio Macri: “No lo entendemos”

Este fin de semana, la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri tras 15 años de relación sorprendió a propios y extraños. La pareja, que se había consolidado en el ambiente como una de las más sólidas, decidió poner punto final a su romance. El hermetismo de su vínculo fue tal que hasta la propia familia de la empresaria textil se mostró sumamente sorprendida, en especial su afamada sobrina Naiara “Nai” Awada.

La joven fue interceptada por la prensa para tratar de indagar en los pormenores de la ruptura. Por tal motivo mostró su asombro y fulminó la separación de su tía con el dirigente.

Así reaccionó Nai Awada a la separación de Juliana con Mauricio Macri

Naiara Awada es la hija del actor Alejandro Awada, hermano de Juliana. Su perfil mediático escaló a tal punto que su palabra se convirtió en fuente de consulta para los medios de comunicación. Ante el profundo hermetismo de la familia de mantener su intimidad a resguardo de la opinión pública y las consecuentes conjeturas, la actriz y cocinera fue abordada por los paparazzis para tratar de dilucidar lo que pasó entre sus tíos.

No obstante, señaló que no estaba al tanto de la separación: "Estoy súper sorprendida. Me enteré por ustedes. No sé los motivos ni lo entiendo. Mi papá (Alejandro) me llamó para preguntarme", le confesó a Karina Iavícoli para Infama (América TV). En este marco, añadió: "Estoy retriste con esta noticia, más que nada por mi prima (Antonia)".

Para Naiara esta noticia devastó a toda la familia, sobre todo por las repercusiones que generó al enterarse por personas ajenas a su clan. "Le tengo muchísimo cariño a mi prima, por eso este tema me apena tanto", señaló. Acto seguido, insistió: "No lo sabíamos en la familia, mi papá me llamó para preguntarme si era verdad".

Un baldazo de agua fría para la familia de Juliana Awada

Naiara Awada se mostró verdaderamente impactada al enterarse de la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri. En especial, la expareja presidencial no había mostrado indicios aparentes de un malestar entre ambos. "Estuvimos todos juntos en el cumpleaños de mi abuela", sostuvo la conductora.

Finalmente, la creadora de contenidos se mostró respetuosa ante esta información tan sensible para su familia y para Antonia, quien sería la principal damnificada emocionalmente en esta ruptura. Por su parte, la diseñadora optó por alejarse de las redes sociales para dejar que pase el cimbronazo mediático. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, escribió en su cuenta personal de Instagram como clara señal de atravesar esta nueva etapa de su vida alejada del expresidente en completa introspección.

Aunque Juliana Awada intentó llevar paz y claridad a sus más de dos millones de seguidores con este mensaje, su familia se mostró conmovida ante su nuevo estado civil. Para su entorno, el bienestar de Antonia es crucial en esta etapa de su vida donde la adolescencia aflora y su imagen pública está en la escena mediática.

