Este fin de semana, la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri captó la atención del mundo del espectáculo quien quedó en shock al conocerse esta drástica decisión. La pareja se había mostrado públicamente no sólo en el almuerzo de cumpleaños de la madre de la ex primera dama, sino también en la última postal de navidad que compartió en sus redes el dirigente político.

Luego de haberse blanqueado el fin de su matrimonio, los analistas comenzaron a atar cabos y a encontrar los motivos ya que en su entorno se mantiene un completo hermetismo. En este marco, en La Mañana de Moria (eltrece), realizó un hallazgo que dejó sin palabras a la audiencia: la mamá de Antonia Macri estaría iniciando un romance lejos del país con un empresario argentino.

Juliana Awada y Mauricio Macri | Instagram

Juliana Awada y Mauricio Macri: crónica anunciada del fin de su matrimonio

Desde hace más de un año que Juliana Awada y Mauricio Macri venían enfrentándose a rumores de una fuerte crisis. Por aquel entonces, ambos salieron a brindar declaraciones a la prensa dejando en claro que su amor seguía intacto. Sin embargo, a un año de estas especulaciones, el ex matrimonio presidencial decidió poner fin a su historia.

El periodista Gustavo Méndez fue quien comenzó explicando que, la diferencia de agenda y de compromisos laborales marcó un fuerte distanciamiento físico que terminó en caminos separados. “Hace un año la están batallando. Él está en el exterior y ella está en el sur”, comenzó diciendo. Por tal motivo, antes de dar el paso definitivo, Awada y Macri habrían decidido tomar el toro por las astas y ocuparse de sus problemas maritales. "Pidieron ayuda a profesionales para poder sostener este matrimonio. Hicieron terapia de pareja”, afirmó el panelista.

Juliana Awada | Instagram

Al parecer, esta herramienta que adoptaron los habría llevado a ambos a adoptar una actitud madura y consensuada antes de anunciar la noticia de su separación. De esta manera, los padres de Antonia fueron cautelosos al momento de hacer público su distanciamiento definitivo.

En esta línea, Méndez reveló un detalle desconocido hasta el momento: el corazón de la tía de Nai Awada tendría nuevo dueño. “En tres meses, alguno de los dos va a blanquearlo”, disparó el analista de espectáculos mientras reveló que el hombre en cuestión se trata de un empresario argentino.

Juliana Awada | Instagram

Juliana Awada ¿con nuevo amor?

Durante el debate que se realizó en el ciclo que conduce Moria Casán, Gustavo Méndez se mostró seguro al afirmar que Juliana Awada estaría iniciando un nuevo romance. "Awada estaría conociendo a un empresario argentino vinculado al mundo de las finanzas, que no reside en el país". En este sentido, expresó que la ahora ex esposa de Mauricio Macri lo habría conocido durante sus viajes al exterior, más precisamente por Europa.

La cercanía entre ambos y la presunta inestabilidad conyugal con el expresidente de la Nación habrían provocado un flechazo irresistible entre ambos. Aunque hasta el momento no circulan nombres ni caras, el ejecutivo "estaría relacionado con el rubro financiero", una profesión que lo mantiene en el ámbito de poder más prestigioso a nivel internacional y lejos de los flashes de los medios de comunicación.

Juliana Awada | Instagram

De acuerdo con la información brindada por el especialista en la prensa del corazón, el perfil del nuevo novio de Juliana Awada encajaría perfecto con el de ella, quien supo mantener una imagen sobria y lejos de la sobre exposición, incluso ocupando el rol de primera dama. Por su parte, Mauricio Macri también estaría iniciando un romance con una mujer, aunque de ella no trascendió ninguna información. Según las versiones de Méndez -y siempre utilizando el potencial como comodín para contar su versión-, el blanqueamiento de su separación fue para que ambos les dieran rienda suelta a sus respectivas vidas sentimentales.

