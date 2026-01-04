Pampita marca tendencia con un look rojo y blanco country chic de alto impacto

En medio de sus vacaciones en Punta del Este, Pampita compartió un look que combina sensualidad, audacia y espíritu veraniego, y que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados. La modelo y conductora apostó por un outfit de alto impacto visual, donde el color y la silueta son protagonistas absolutos.

Pampita con el rojo como protagonista y espíritu country chic

El conjunto de Pampita está compuesto por un top asimétrico rojo con detalles blancos, que deja al descubierto uno de los laterales del torso y suma un guiño sexy sin caer en el exceso. La prenda resalta la figura y aporta dinamismo gracias a sus líneas curvas, que estilizan y acompañan el movimiento del cuerpo.

Pampita con su look rojo y blanco.

El look se completa con un pantalón wide leg a juego, de tiro alto y caída fluida, que refuerza la estética retro y alarga visualmente la silueta. El contraste entre el rojo intenso y el blanco genera un efecto vibrante, ideal para el verano y perfecto para destacar en cualquier escenario, desde una escapada de fin de semana hasta un evento al aire libre.

Los accesorios claves del look de Pampita

Uno de los detalles que eleva el outfit es el sombrero cowboy, un accesorio clave que aporta personalidad y suma una fuerte referencia al estilo western, tendencia que pisa fuerte esta temporada. Pampita logra reinterpretarlo desde un lugar moderno y femenino, alejándolo del cliché y llevándolo al terreno del glamour.

Pampita marca tendencia en Punta del Este.

Los lentes de sol y el beauty look natural, con pelo suelto y maquillaje luminoso, equilibran el conjunto y permiten que las prendas sean las verdaderas protagonistas.

El impresionante look country de Pampita.

Este estilismo confirma que Pampita no le teme al color ni a las prendas jugadas. Con una elección que mezcla moda retro, sensualidad y aire country, vuelve a marcar tendencia y a inspirar a quienes buscan looks diferentes, frescos y con identidad. Un outfit ideal para salir del neutro, animarse al rojo y convertir el verano en una verdadera pasarela.