Así es la habitación de Isidro, el hijo Rocío Marengo y Eduardo Fort: muebles nórdicos, inspirada en un bosque y repleta de peluches

Rocío Marengo abrió las puertas de su hogar y compartió uno de los espacios más íntimos y esperados de esta nueva etapa en su vida: la habitación de Isidro. Semanas antes del nacimiento, la modelo y conductora mostró cómo quedó diseñado el cuarto del bebé, un ambiente cálido, sereno y funcional, pensado para acompañar sus primeros años de vida con una estética inspirada en un tierno bosque de ensueño.

Rocío Marengo decoró la habitación de su bebé

A través de su cuenta personal de Instagram, Rocío Marengo dejó en claro que cada detalle fue elegido con dedicación para la comodidad y el confort de su heredero. El eje del diseño responde a un estilo nórdico, donde predominan los tonos claros, las líneas simples y los materiales nobles. La paleta de colores neutros que giran en torno al beige refuerza la sensación de calma, mientras que la decoración remite a un bosque encantado, creando un clima acogedor que invita al descanso y al juego.

Rocío Marengo, Eduardo Fort e Isidro | Instagram

En el centro de la habitación se destaca el catre-mecedora, realizado en madera maciza, con estructura firme y diseño envolvente. Ubicado estratégicamente sobre una amplia alfombra de textura suave y tono crudo, este mueble se convierte en el corazón del espacio: un lugar pensado tanto para el descanso del bebé como para los momentos de conexión con su mamá. Su base curva permite un balanceo suave, ideal para los primeros meses de vida.

Las paredes empapeladas aportan personalidad y fantasía al ambiente. El papel mural presenta ilustraciones de bosques, con árboles estilizados y pequeños bambis en movimiento, reforzando la magia del cuarto del bebé. Este fondo visual envuelve el espacio sin recargarlo, acompañando el mobiliario y creando una continuidad estética entre todos los elementos.

A un costado del cuarto se ubica un caballito de madera, un clásico infantil, que suma encanto y funcionalidad lúdica. Cerca de él, un puff circular otomano de tonos neutros aporta un asiento bajo y versátil, ideal para juegos, momentos de lectura o simplemente contemplar al niño mientras duerme. Todos estos elementos descansan sobre la alfombra principal, que unifica el ambiente y delimita el área.

Rocío Marengo: glamour, confort y estilo para su hijo

Por su parte, la luz natural es protagonista gracias a los amplios ventanales que recorren uno de los laterales de la habitación del primer hijo de Rocío Marengo. Durante el día, la claridad baña los muebles y resalta las vetas de la madera, realzando la madera estilo paraíso, elegido para los muebles de su primogénito. Los mismos aportan resistencia y belleza natural. Además, la disposición de los muebles permite que la luz fluya, manteniendo el espacio aireado.

Habitación del bebé de Rocío Marengo | Instagram

Finalmente, Rocío Marengo decidió ir un paso más allá y sumar una imponente cajonera maciza de estilo nórdico, ubicada contra una de las paredes laterales. Este mueble, de líneas rectas y acabado natural, aporta capacidad de guardado sin perder elegancia. En las esquinas, grandes peluches como un oso y pequeñas jirafas distribuidas sobre muebles y estantes refuerzan la idea de un bosque de ensueño, cerrando una propuesta decorativa donde el diseño, la calidez y la funcionalidad conviven en perfecta armonía.

Con la implementación de estos nuevos objetos a la habitación de Isidro, Rocío Marengo le pone el sello final a una decoración pensada en detalle para el confort y las necesidades de su bebé. Cada objeto y cada juguete está estratégicamente distribuido para generar una imagen en la cual se respire tranquilidad y ternura hacia donde se mire.

NB