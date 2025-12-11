El look veraniego de Sarah Burlando para la colonia: mono corto total black, lentes fashion-chic y chupete a juego

Este jueves 11 de diciembre, Sarah Burlando volvió a convertirse en el centro de todas las miradas al inaugurar oficialmente la temporada de colonia de verano con un look que combina frescura, comodidad y un estilo que ya es sello propio. La hija de Barby Franco y del abogado Fernando Burlando, vistió un mono corto total black que destacó por su simpleza elegante, reforzando una vez más su presencia dentro del mundo de la moda infantil.

Sarah Burlando, lista para la colonia de verano

Luego de haber terminado el ciclo lectivo 2025 en el jardín de infantes, Sarah Burlando inauguró la temporada de colonia de verano, mientras sus padres siguen llevando a cabo sus actividades laborales. En este marco, esta mañana la modelo compartió una fotografía de la nena, donde se la puede ver posando un mono total black de tiras anchas y terminaciones con volados con sumo glamour e inocencia antes de salir de su casa.

Sarah Burlando | Instagram

El outfit dejó en claro que la pequeña no solo marca tendencia por sus outfits diarios, sino también por la actitud con la que lo lleva. El diseño, cómodo y veraniego, resultó ideal para el inicio de las actividades de pileta y juegos que caracterizan la colonia de vacaciones.

El look estuvo acompañado por unas gafas fashion-chic en tono claro, de formato redondeado y aire retro, que le aportaron un toque picaresco y moderno al conjunto. Las gafas, además de protegerla del sol, reforzaron esa impronta única que suele caracterizar muchas de sus apariciones públicas. El contraste del total black con los accesorios claros generó un equilibrio visual encantador. "Modo colonia", escribió en la imagen donde la nena posa llena de estilo.

Sarah Burlando | Instagram

Sarah Burlando: comodidad, frescura y glamour

Para ponerle el toque final a su look, Sarah Burlando lució un peinado que también jugó un rol clave: un recogido prolijo que dejó su rostro completamente despejado, resaltando tanto los anteojos de sol como las expresiones espontáneas que la niña suele mostrar ante la cámara. La elección de este hairstyle no solo es práctica para los días de calor, sino que acompaña muy bien la estética fresca y activa que requiere la colonia.

Y como no podía faltar, el chupete color beige con forma de margarita-convertido ya en una especie de accesorio insignia- completó el look súper chic. En este caso, combinó perfectamente con la paleta del outfit, reafirmando un detalle que muchos seguidores reconocen como parte de ella por el uso y la versatilidad que le da a sus conjuntos diarios. Lejos de pasar desapercibido, se transformó nuevamente en un símbolo distintivo de la pequeña fashionista.

Las zapatillas deportivas blancas con detalles en negro y las medias clásicas terminaron de cerrar una propuesta veraniega ideal para moverse, jugar y disfrutar al aire libre. El conjunto no solo funciona por estética, sino también por su funcionalidad pensada para la rutina de una infante de casi tres años de edad.

Con esta aparición, Sarah Burlando confirma por qué es considerada una de las figuras más imponentes de la moda infantil actual. Su madre, orgullosa, no dudó en presumir el look en Instagram, donde la niña volvió a conquistar corazones y marcar tendencias, que seguramente será la fuente de inspiración de muchas familias durante este verano 2026.

NB