Débora Bello habló de su separación de Diego Torres: “Yo trabajaba con marcas hasta que me separé”

A casi cinco años de su separación del reconocido cantante Diego Torres, la modelo y actual conductora de streaming, Débora Bello se sinceró y recordó cómo atravesó el final de una relación de pareja 17 años y cómo fue el proceso personal que inició después de la ruptura.

Débora Bello contó la verdad de su separación de Diego Torres

En una entrevista con Maite Peñoñori para el podcast “Paren el mundo”, Débora Bello reflexionó sobre aquel momento en el que su vida cambió de manera radical. “Una separación, obviamente, es muy traumática. Te replanteas un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, reveló al referirse a las sensaciones que experimentó tras el final de su vínculo con Diego Torres.

Débora Bello y Diego Torres//Instagram

Para la modelo, la separación no representó únicamente una crisis afectiva, sino también el comienzo de una transformación personal. Luego de varios años de construir una vida y una carrera en Buenos Aires, decidió instalarse en Miami, donde tuvo que comenzar nuevamente tanto en el plano personal como en el profesional.

“Allá tenía todo mi trabajo y venís acá y, ¿qué hacés? Tenés que empezar de cero otra vez. Trabajaba además con mi pareja en la parte de imagen y todas esas cosas”, detalló. Bello había desarrollado una trayectoria vinculada con la imagen, la comunicación, la moda y el trabajo con distintas marcas.

Débora Bello//Instagram

“Pero tenés que empezar a ver qué hacés. Trabajaba con marcas hasta que me separé, que fue ese renacer. Y hay un montón en tu vida que decís: ‘¿Y ahora qué? Realmente, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo empezás?’. Porque tenés que seguir. No te podés quedar así y decir: ‘Bueno, ya está’”, expresó sobre el desafío de reconstruir su vida después de la ruptura.

La conductora también reconoció el peso emocional que tuvo el final de una relación tan extensa. “Fueron muchos años. Fue mi pareja más larga y el papá de mi hija”, expresó. Sin embargo, explicó que la maternidad fue uno de los principales motores que la ayudaron a salir adelante. “Cuando se te derrumba todo, tenés que ser una buena mamá porque tenés a una persona que depende 100 por ciento de vos. Son lecciones de vida. Estas cosas también pasan”, sostuvo y agregó: “Las mujeres tenemos algo de resiliencia”.

Débora Bello reveló cómo es la relación actual con Diego Torres

Durante la entrevista, Débora Bello contó que, tras la separación, decidió enfocarse especialmente en Nina y en ofrecerle un entorno estable. La joven que ya tiene 13 años asiste a un colegio en Miami al que también concurren hijos de figuras internacionales, entre ellas Shakira. Sin embargo, para la modelo, más allá del contexto en el que crece, lo importante es que su hija pueda desarrollar su propia identidad.

Débora Bello junto a su hija Nina//Instagram

“Es lindo que no cargue con ninguna mochila”, expresó, al destacar que busca que Nina no quede condicionada por la historia familiar ni por la exposición pública de sus padres. En ese sentido, también recordó que la llegada de su hija fue profundamente deseada. “Siempre fui un alma muy libre hasta que en un momento decidimos. Nina fue una decisión, fue muy buscada y muy amada”, afirmó.

Sobre el vínculo actual con Diego Torres, Bello aseguró que ambos lograron priorizar el bienestar de su hija y mantener una relación cordial. “Las cosas que se hacen con mucho amor funcionan. Nina está criada con mucho amor de mamá y de papá, a pesar de que estén separados”, señaló.

Débora Bello y Diego Torres en un cumpleaños de su hija Nina//Instagram

Finalmente, la modelo reconoció que atravesar una separación implica aceptar el dolor y aprender a soltar. “Las separaciones te atraviesan y lo tenés que pasar, no hay forma de evadirlo. En el momento, todo es un caos y no lo ves. Hay que soltar muchas cosas y, cuando tenés la responsabilidad de criar, eso es lo que importa”, concluyó.

A fines del 2021, Diego Torres y Débora Bello anunciaron su ruptura definitiva señalando que el motivo no habría sido por tercero en discordia sino por “un desgaste en la pareja”. La separación ocurrió una año después de su boda secreta en Miami tras 17 años juntos y una hija en común. Actualmente, la modelo vive en Miami, es instructora de yoga y conductora de streaming.