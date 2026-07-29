Cami Homs compartió el emocionante momento que está viviendo junto a su bebé Aitana

Cami Homs compartió el emocionante momento que vive con su hija Aitana de seis meses, fruto de su amor con el futbolista José Sosa. Mediante su red social, la influencer mostró el crecimiento de su bebé y reveló a sus seguidores qué etapa inició junto a ella.

La emoción de Cami Homs por el nuevo logro de Aitana

Cami Homs volvió a emocionar a sus seguidores al compartir uno de esos instantes que quedan grabados para siempre en la memoria de cualquier familia. A través de sus historias de Instagram, la joven mostró que Aitana, la hija que tuvo junto a José Sosa, comenzó a transitar una de las etapas más importantes de sus primeros meses de vida: el inicio de la alimentación complementaria.

Con apenas seis meses, la pequeña dejó atrás la alimentación exclusivamente láctea para comenzar a descubrir nuevos sabores, texturas y aromas. Se trata de un momento muy esperado por muchos padres, ya que marca un nuevo paso en el crecimiento y desarrollo de los bebés.

Aitana, la hija de Cami Homs, probando sus primeras comidas

Fiel a su estilo, Cami Homs eligió compartir esta experiencia con total naturalidad mediante su cuenta de Instagram. En el clip que subió a sus historias, se puede ver a Aitana sentada en su sillita de comer, muy concentrada mientras prueba cuidadosamente sus primeras cucharadas. Como menú de bienvenida a esta nueva etapa, la modelo preparó una combinación saludable de boniato y manzana hervida, dos alimentos que suelen formar parte de las primeras incorporaciones por su sabor suave y su fácil digestión.

Junto al video, Cami Homs resumió toda su emoción en una breve frase: "Experimentando sus primeras comiditas". Aunque el mensaje fue corto, reflejó perfectamente la importancia de este momento para ella y su pareja. Como era de esperarse, la publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Aitana, la hija de Cami Homs, probando sus primeras comidas

Como ocurre con cada actualización relacionada con su maternidad, el posteo recibió una gran cantidad de reacciones y "me gusta". Asimismo, numerosos mensajes de cariño de quienes siguen de cerca el crecimiento de la pequeña y de sus otros dos hijos, Francesca y Bautista de Paul.

El adorable look de Aitana, la hija de Cami Homs, para probar sus primeros platos

Además del emotivo momento, la publicación conquistó por el adorable look elegido para Aitana. La niña lució un conjunto blanco con un delicado estampado floral, una propuesta cómoda y perfecta para acompañar esta nueva experiencia. El outfit se completó con un babero blanco con pequeños lunares, un accesorio indispensable para esta etapa, pensado para proteger la ropa mientras los bebés comienzan a familiarizarse con los alimentos.

Cabe resaltar que, desde el nacimiento de su hija, Cami Homs comparte de forma esporádica algunos momentos de su vida como mamá. Sin exponer constantemente su intimidad, suele elegir ocasiones especiales para mostrar cómo crecen sus tres hijos. Esta vez, decidió retratar un nuevo logro en la vida de su hija más pequeña y enterneció las redes sociales.

De esta manera, Cami Homs compartió el emocionante momento que está viviendo junto a su bebé Aitana: el inicio de la alimentación complementaria, lo que implica una etapa de aprendizaje, descubrimiento y autonomía para los niños, que poco a poco comienzan a desarrollar nuevas habilidades y a relacionarse con diferentes sabores y consistencias.