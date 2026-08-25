Cami Homs mostró el increíble parecido que tiene con su hija Aitana

Cami Homs ha vuelto a encandilar a sus seguidores con una nueva postal en la que demuestra, una vez más, el increíble parecido físico que la une a su pequeña Aitana. La modelo, conocida por compartir con frecuencia detalles de su vida familiar en las redes sociales, no ha podido resistirse a publicar este dulce momento con su comunidad, generando una oleada de reacciones positivas. En la imagen, madre e hija miran directamente a la cámara con una complicidad que traspasa la pantalla, evidenciando todos los rasgos compartidos que poseen.

Cami Homs y su hija Aitana

Cami Homs y Aitana: Un momento lleno de ternura y complicidad cotidiana

La pequeña Aitana, fruto de la relación de Cami Homs con el futbolista José Sosa, está a punto de cumplir siete meses, y cada día muestra un gran parecido con su famosa mamá. La foto, publicada en las historias de Instagram de la modelo, desató una ola de comentarios por parte de los usuarios, quienes destacan la similitud en sus ojos claros, su tierna sonrisa y sus delicadas facciones. No es la primera vez que sus seguidores notan la tremenda conexión visual entre ambas, pero esta postal ha sido especialmente reveladora y tierna.

La postal que enterneció a todos: Cami Homs y Aitana, dos gotas de agua

La impactante imagen compartida por la influencer transmite una gran dosis de afecto genuino y complicidad diaria. La influencer abraza a su hija con muchísimo cariño, mientras la bebé observa al lente fotográfico con una expresión totalmente dulce y curiosa. Este momento, capturado de forma completamente espontánea por la famosa, demuestra el fuerte vínculo amoroso que une a madre e hija en esta etapa tan hermosa. La publicación se convirtió rápidamente en una de las más comentadas dentro de las plataformas digitales, confirmando el cariño incondicional que el público siente por la familia.

Aitana, una mini-Cami Homs en pleno crecimiento

Desde el nacimiento de Aitana, los seguidores de Cami Homs han podido acompañar de cerca cada etapa del crecimiento de la beba. La reconocida modelo, siempre dispuesta a compartir los momentos más dulces de su rutina, muestra de forma constante los pequeños cambios que experimenta su bebé.

Cami Homs y Aitana coordinan hasta en sus outfits

Cada postal compartida genera un gran revuelo en internet, donde los usuarios celebran cada nuevo hito de la niña. Esta foto confirma una vez más la hermosa conexión familiar y la alegría que invade el hogar de Cami Homs en este momento de su vida.