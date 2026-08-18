Cami Homs vende su ropa usada en Palermo: “Esto es solo una parte”

La modelo Camila Homs decidió renovar su guardarropa por completo y organizó una gran feria presencial en un local del exclusivo barrio de Palermo. A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió el detrás de escena de la selección y advirtió a todos sus fanáticos sobre la tremenda magnitud del evento. La propuesta atrajo rápidamente la atención de sus fans que siguen cada uno de sus movimientos cotidianos.

Cami Homs vendió ropa que ya no usa en una feria de Palermo.

Cami Homs vende su ropa usada en Palermo

Esta gran iniciativa forma parte de una tendencia creciente vinculada directamente con la moda circular y con el consumo responsable de indumentaria en la actualidad, sumándose así a la misma ola que ya transitaron otras figuras del espectáculo como las hermanas Candelaria y Micaela Tinelli con sus propias ferias de ropa.

Cami Homs anunció la venta de su ropa por redes sociales.

Entre risas genuinas y pilas inmensas de ropa acumulada, la exparticipante de Bake Off mostró cómo armó minuciosamente el catálogo exclusivo para sus fieles seguidores. "Esto es un verdadero caos, es solo una parte de todo lo que va a haber disponible", afirmó la mediática mientras filmaba con su teléfono celular cada uno de los rincones secretos de su habitación. La propuesta reunió una enorme y variada cantidad de artículos que van desde ropa deportiva cómoda hasta abrigos pesados de marcas internacionales muy reconocidas.

Cami Homs y la variedad de precios con piezas llenas de historia

La oferta incluyó opciones para todos los gustos y para distintos bolsillos. Según comentó, hubo calzas ciclistas deportivas desde los 10 mil pesos y buzos urbanos que rondaron los 35 mil. Asimismo, la modelo destacó de manera especial una campera única a la que catalogó firmemente como "su mejor producto" y un vestido de jean sin uso que costaba 60 mil pesos. Cada una de estas prendas refleja fielmente el estilo personal y audaz que la popular influencer suele lucir permanentemente en los medios masivos de comunicación y en sus plataformas digitales.

Cami Homs y una amplia variedad de prendas.

Uno de los momentos más comentados y virales de toda la previa ocurrió exactamente cuando la modelo presentó tops y shorts deportivos con un diseño audaz. "Son conjuntos medio polémicos pero tienen un calce realmente espectacular", aseguró con total sinceridad y una sonrisa ante la cámara.

Cami Homs mostró la selección a través e la redes

Con el éxito de esta primera edición y un vestidor que todavía guarda innumerables tesoros, los seguidores ya sueñan y aguardan con ilusión una próxima entrega para seguir renovando el guardarropa de Cami Homs.