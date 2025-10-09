Cami Homs reveló que perdió un embarazo: “Nunca me animé a decirlo. Estaba completamente sola”

Camila Homs está viviendo unos de los momentos más felices de su vida. A días de convertirse en madre nuevamente, la modelo comparte en sus redes los detalles de su embarazo y cómo vive esta etapa llena de emoción, calma y alegría.

Cami Homs y José Sosa

Sin embargo, en medio de la felicidad que la embriaga a ella y a su pareja, Cami Homs decidió abrir su corazón en una entrevista en streaming y revelar un episodio que hasta ahora había mantenido en secreto. Con tono sincero, habló por primera vez sobre la pérdida que sufrió antes del nacimiento de sus hijos Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo de Paul.

La dolorosa pérdida de Cami Homs

Durante la entrevista, Camila Homs sorprendió al confesar un hecho que marcó profundamente su historia personal: “Nunca me terminé de relajar en ningún embarazo, sobre todo en la primera etapa, en ninguno de los tres, porque yo perdí un embarazo”, contó visiblemente afectada.

Cami Homs y Rodrigo De Paul

La modelo relató que la pérdida ocurrió cuando tenía dos meses y medio de gestación y que se encontraba en Italia, lejos de su entorno familiar: “Era mi primer embarazo, estaba completamente sola, me fui a hacer una ecografía sola y me dijeron ‘mirá que el bebé ya no tiene latidos’. Fue una situación horrible, me tuvieron que operar, quedé internada porque tuve una hemorragia tremenda”, recordó.

La cruda reflexión de Cami Homs

Con el paso de los años, Cami Homs encontró las palabras para hablar de aquel momento y decidió hacerlo para acompañar a otras mujeres que pudieron atravesar lo mismo. “Nunca me animé a decirlo porque es algo horrible, pero es lo más natural que a una mujer le puede pasar”, explicó.

Cami Homs

Con una madurez impresionante, la influencer agregó: “No tienen que frustrarse, no se tienen que rendir, tienen que seguir intentándolo. A seis de diez mujeres les pasa, no quiero asustar a ninguna mujer que quiera ser madre, es probable que te pase y no vas a ser rara, no te tenés que castigar porque es algo normal de la vida”.

Hoy, a pocos días de convertirse en madre por tercera vez y rodeada del apoyo de su familia, Camila Homs eligió compartir su historia en primera persona, con un mensaje real y transparente sobre una vivencia que, según sus propias palabras, a muchísimas mujeres les pasa y como es una noticia poco agradable, no se comparte.