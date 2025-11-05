Cami Homs y José Sosa hicieron un jugado book de fotos a punto de convertirse en padres: complicidad y outfits matcheados

Cami Homs disfruta de la recta final de su embarazo y se prepara para la llegada de Aitana, fruto de su amor con José Sosa. Mediante su red social, la modelo comparte con sus seguidores cómo vive el último tramo antes de conocer a su bebita. Si bien tiene dos hijos, Francesca y Bautista, este nacimiento consolida su vínculo con el futbolista, ya que es su primera hija en común.

El álbum de fotos con toda la onda de Cami Homs embarazada y con su pareja José Sosa

Cami Homs demuestra en cada publicación que es una persona organizada, tanto en su vida personal como laboral. Tal es así que, antes de tener a su hija Aitana, se encargó de contratar un book de fotos para posar junto a su pareja José Sosa y guardar para siempre este recuerdo de su dulce espera.

Lejos de apostar por las clásicas imágenes tiernas con prendas de estilo romántico y en tonos pasteles, como las que eligen muchas embarazadas, Cami Homs apostó por una estética diferente, original y súper canchera. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, la top model compartió las postales y escribió el nombre de su niña junto a un emoji de corazón rojo: "Aitana".

Cami Homs y José Sosa

El posteo los muestra haciendo "match" con conjuntos sastreros en color negro y con gafas de sol. Ambos posan mirando a cámara con actitud seria: él con los brazos cruzados y ella apoyada en su hombro mientras con la otra mano acaricia su panza. Un detalle no menor es que Cami Homs escogió dejar su torso desnudo y lucir solamente un blazer estructurado y elegante en color negro y con solapas grandes.

Cami Homs y José Sosa

José Sosa, por su parte, eligió un atuendo sobrio para acompañar a su pareja y madre de su hija en camino: remera negra de algodón con cuello redondo y sin estampado combinada con un pantalón de corte recto con dos botones en la cintura. En la siguiente imagen se los nota más relajados y con actitud alegre. Ella sonríe de perfil mientras que él posa con una leve sonrisa. Probablemente, el joven se encontraba un poco nervioso a la hora de llevar a cabo esta sesión de fotos ya que no acostumbra a hacerlo seguido como sí es el caso de su novia.

Cami Homs y José Sosa

En las demás postales, Cami Homs y José Sosa sacan su lado más sensual. Ambos miran a cámara pero es la influencer quien se roba toda la atención con su actitud sexy y dejando ver su abdomen. Sin embargo, las siguientes en blanco y negro también se robaron todas las miradas en las redes sociales debido a que sale del álbum tradicional de padres que esperan su bebé.

Cami Homs y José Sosa

A las pocas horas, la pareja cosechó una lluvia de "likes" y elogios por su original idea. "Los papás más cancheros", "La embarazada más linda que vi", "Qué lindos papis", "Hermosos", "Viene con esa facha", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la modelo en su red social. De esta manera, Cami Homs y José Sosa hicieron un jugado book de fotos a punto de convertirse en padres, donde se destacó su complicidad y sus outfits matcheados.

El viaje romántico de Cami Homs y José Sosa antes que nazca su hija

Cami Homs compartió el viaje inolvidable que realizó junto a su pareja José Sosa antes del nacimiento de su hija Aitana. Para disfrutar la recta final de su embarazo y el último viaje de a dos, la modelo y el jugador escogieron un destino con playa y buena gastronomía: Uruguay.

El viaje romántico de Cami Homs y José Sosa

El país vecino fue testigo de sus cenas románticas, sus tardes en la playa y los momentos a solas que disfrutaron lejos del ruido de la ciudad. Esta vez, la pareja se permitió viajar sin sus respectivos hijos y compartió la intimidad de su estadía soñada. "Amo tenerlos", escribió ella junto a un posteo que reúne algunos instantes inolvidables que vivió junto al padre de su pequeña que viene en camino. Así, Cami Homs dejó ver el viaje romántico que realizó con José Sosa antes que nazca su hija Aitana: fotos de playa, luz de velas y gastronomía.