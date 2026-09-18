Así es Donna, la hija de Gabriela Sari que cumplió nueve años

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, celebró su cumpleaños número 9 y su mamá compartió un emotivo álbum de fotos que recorrió distintas etapas de su crecimiento. Las imágenes de la pequeña, quien ya se ganó el cariño del público, causaron mucha ternura en las redes sociales.

Cómo está hoy Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, cumplió 9 años y recibió una sorpresa muy especial de parte de su madre. En las últimas horas, la actriz publicó un tierno álbum de fotos de Donna y le dedicó unas conmovedoras palabras por su cumpleaños.

“Siempre vas a ser mi bebé. Feliz 9 años amor de mi vida. Donna Te Amo”, escribió Gabriela Sari en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado de imágenes que recorrieron distintas etapas de la infancia de la niña y permiten ver cuánto creció durante estos años. En las postales, Donna aparece siempre sonriente, mirando a cámara y luciendo diferentes looks que su mamá fue guardando como parte de ese tesoro de recuerdos familiares.

El tierno álbum de fotos que compartió Gabriela Sari de su hija Donna

Gabriela Sari también compartió fotos actuales de su hija Donna. Una de ellas es del día del festejo en la que la niña posa con su enorme torta de cumpleaños decorada con chocolates, bengalas doradas y una vela con el número 9. Asimismo, el pastel lleva una frase en inglés en color rosa: "Happy birthday (Feliz cumpleaños)".

Donna, la hija de Gabriela Sari, posando con su torta de cumpleaños

En las siguientes, la artista es quien posa junto a su primogénita en un paradisíaco destino como escenario. Ambas lucen gorras y están abrazadas mientras se ve de fondo las Cataratas del Iguazú. Así, Gabriela Sari y Donna se muestran felices y disfrutando de uno de los tantos viajes que realizaron juntas.

Gabriela Sari y su hija Donna

Donna nació el 17 de septiembre de 2017 y desde sus primeros años de vida acompañó a sus padres en distintas actividades vinculadas con sus trabajos. Con el paso del tiempom, fue ganando protagonismo en las redes sociales a través de su propia cuenta de Instagram.

El perfil es administrado por sus padres y actualmente reúne más de 139 mil seguidores, donde se pueden encontrar diferentes momentos de la vida de la pequeña. Gracias a su simpatía y espontaneidad frente a las cámaras, Donna fue ganándose el cariño de quienes siguen su crecimiento y ocurrencias.

Gabriela Sari y su hija Donna

La pasión por la música, el baile y la actuación de Donna, la hija de Gabriela Sari

La personalidad de Donna también quedó expuesta en una entrevista que le concedió a su papá Rulo Schijman cuando tenía apenas 6 años, en el ciclo de streaming de Infobae. Allí, la menor sorprendió por su simpatía y frescura al contar cuáles eran sus sueños a futuro.

En aquella oportunidad, reveló que le gustaría dedicarse al mundo artístico, especialmente como cantante y bailarina. Asimismo, habló sobre algunos de sus referentes musicales y mencionó su admiración por Emilia, María Becerra y Luck Ra. De hecho, en diciembre de 2025, cumplió un sueño y formó parte del show 360° de la intérprete de Automático.

Gabriela Sari y su hija Donna

Sus intereses no quedaron solamente en los sueños ya que desde sus primeros años de vida, Donna comenzó a tomar clases de actuación, música, canto y baile. De esta manera, mientras transita su infancia, va dando sus primeros pasos en diferentes disciplinas artísticas que despiertan su interés.

Así es Donna, la hija de Gabriela Sari que cumplió nueve años: una pequeña que se ganó el cariño del público y que ya demuestra su interés por lo artístico como su madre. A través de actividades donde explora su creatividad y desarrolla nuevas habilidades, se encuentra acompañada por la actriz y el periodista Rulo Schijman.