Camila, la hermana de Thiago Medina contó cómo se enteró del accidente: "Lo estaba esperando con pizzas"

El pasado viernes 12 de septiembre, alrededor de las 19.30 horas, Thiago Medina sufrió un terrible accidente de tránsito que lo tiene entre la vida y la muerte. Según el último parte médico, el joven de 22 años presentó una leve mejoría, pero su pronóstico sigue siendo reservado ya que cuenta con uno de sus pulmones perforados, asistencia mecánica respiratoria y está inducido a un coma farmacológico.

Camila, la hermana melliza del exparticipante de Gran Hermano, habló este lunes con TN donde contó detalles de los momentos previos al siniestro vial y cómo está atravesando este difícil momento familiar.

Thiago Medina | Instagram

Camilota se sinceró sobre la salud de Thiago Medina

Desde que se conoció que Thiago Medina chocó contra un Chevrolet Corsa de tres puertas sobre la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, localidad de Francisco Álvarez, sus fanáticos y la prensa no sólo del espectáculo, sino también los programas de actualidad están siguiendo de cerca la evolución del joven padre de las gemelas Laia y Aimé. Fue Camilota la encargada de hablar por primera vez con los medios de comunicación contando los pormenores del estado clínico de su hermano, quien se encuentra internado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega Zonal General de Agudos de Moreno.

“Estamos acá, acompañándolo con la familia a él del otro lado. No estamos fuertes, pero sí de pie. Lo vi a mi hermano y es un golpe, más que eso no quiero decir. Verlo ahí y pensar que hace un rato estábamos hablando es muy fuerte, entramos con Brisa, la melliza. El apoyo fue bastante bueno porque tenemos amigos y familia que nos acompañan de toda la vida. Es feo ver a tu hermano ahí, no lo podés…”, comenzó diciendo visiblemente afectada mediante comunicación telefónica con TN de 6 a 10 (TN).

La magnitud del hecho y la popularidad del influencer generó que la noticia se propague rápidamente por periodistas, pero también en redes sociales. Ante esto, la exconcursante de “Cuestión de Peso” realizó un expreso pedido a la audiencia: “Lo único es que estamos levantados porque suena el teléfono y sé que ustedes trabajan, pero suena y pensamos que son del hospital. De las noticias falsas, cuando tengamos todo de los médicos va a salir la familia: mi hermano, Daniela y yo. Hubo demasiadas noticias falsas como las fotos y videos”.

Camila junto a Thiago Medina | Instagram

Camila recordó cómo fueron las horas previas al accidente de Thiago Medina

Una de las preguntas que se abordaron fue cómo vivió Camila las horas previas al trágico incidente vial. “La última vez que hablé con Thiago fue el viernes porque vino a casa, desayunamos, tomamos unos mates y estuvimos hablando todo el día. Iba a venir con unos amigos a comer pizza, yo estaba amasando y le pedí a uno que le mande un mensajito. Lo estaba esperando como todas las noches porque vivimos juntos, yo me vine a General Rodríguez. Después recibí la llamada de Daniela y fue una pesadilla”, contó incrédula ante la cruel realidad que están atravesando como familia.

Finalmente, se pronunció contra todos aquellos que colaboraron en las cadenas de oración y enviaron sus energías para que el proceso de sanación del ex GH se acelere y agradeció a quienes se acercaron para formar una red espiritual. “Creo que la gente tiene que entender que es un proceso y lo va a ser, es algo para largo. Lo único que queremos es que haya respeto, no digan cosas falsas y damos las gracias por todos los que nos acompañan. Se acercaron hasta pastores ayer. Hay gente que nos apoya, pero en este momento solo pedimos cadena de oración”.

Camilota junto a Thiago | Instagram

Como ya lo anunció Camila, hay que tener paciencia respecto a la recuperación de Thiago Medina ya que la lesión pulmonar es lo más crítico en estos momentos. Afortunadamente para sus fanáticos y allegados es que se encuentra sin fiebre y eso es un dato favorable para su cuadro médico. Por el momento, cada hora que pasa es decisiva para el creador de contenidos que "está peleando por su vida".

NB