La gran mentira de Wanda Nara: "No es de ella"

Wanda Nara volvió a estar en el centro de la atención mediática tras el estreno de Tóxica, su reciente proyecto musical. La empresaria compartió un video en sus redes sociales mostrando un Lamborghini Urus, vehículo que aseguró era suyo, lo que generó repercusión en diversos medios.

Wanda Nara

Sin embargo, la veracidad de esa declaración de Wanda Nara fue puesta en duda y generó la intervención de la Justicia, dando lugar a nuevas explicaciones sobre la propiedad del automóvil y los acuerdos relacionados con él. Martín Candalaft, en Bondi, explicó los detalles legales y financieros detrás de la situación.

El lujoso Lamborghini de Wanda Nara: de dónde proviene

Según informó el periodista Martín Candalaft en Bondi, la camioneta no pertenece a Wanda Nara. Candalaft explicó que el vehículo es propiedad de Modena Auto Sport, empresa de Malek Fara, que además registra una deuda de 100 millones de pesos en concepto de patentes.

“El auto está a nombre de Modena Auto Sport y debe 100 millones de pesos de patente. ¿Por qué lo tiene Wanda Nara? Acá si me parece que es más profundo. Hay una casa de apuestas legales llamada SportsBet que le da la camioneta a Wanda por un tiempo, creo que es por un año, a cambio de publicidad”, sentenció el periodista.

El experto en comunicación también señaló el valor del automóvil: “Vale 900 mil dólares, y en las últimas horas se armó un revuelo importante por esto, incluso en la Justicia”, explicó, resaltando que la exposición mediática generó un efecto inmediato sobre la investigación.

Allanamiento y repercusiones judiciales tras las declaraciones de Wanda Nara

La situación escaló cuando la Justicia de Moreno allanó las oficinas de SportsBet, filial argentina de la empresa con sede en Australia. Según Candalaft, la medida respondió a sospechas de que SportsBet podría encubrir apuestas ilegales bajo la apariencia de operaciones legales, y el caso cobró relevancia a raíz de la publicidad que Wanda Nara realizó mostrando el vehículo.

El nuevo auto de Wanda Nara

Mientras Wanda Nara continúa promocionando Tóxica y compartiendo fotos desde el nuevo auto, la polémica del Lamborghini mantiene la atención de medios y seguidores sobre cada uno de sus movimientos, consolidando su figura como una de las protagonistas más comentadas del momento.