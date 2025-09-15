Camila, la hermana de Thiago Medina, contó que recibió una señal paranormal el día del accidente: “Mamá está presente"

Thiago Medina está en el ojo de atención mediática, tras generar preocupación entre sus seres queridos y sus seguidores por un grave accidente que protagonizó el viernes 12 de septiembre. El ex Gran Hermano se encuentra internado en el hospital, y sus más cercanos no dudan en contar el parte médico cada vez que se da a conocer. Sin embargo, intentan resguardarse entre ellos y mantienen el silencio en los medios de comunicación, en medio de esta complicada situación. Es así como Camila, la hermana del influencer, decidió revelar una señal paranormal que recibió y que la ayuda a llevar adelante este momento.

Thiago Medina y sus hijas

La señal paranormal que recibió la hermana de Thiago Medina el día del accidente: “Mamá está presente”

El pasado 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente mientras andaba en su moto. Según dieron a conocer, el joven impactó violentamente contra un automóvil, y fue llevado al hospital de manera urgente, donde aún se encuentra internado. La noticia generó preocupación en su entorno y en las redes sociales, que no tardaron en pronunciarse y dejarle tiernas palabras a los seres queridos del ex Gran Hermano, quienes esperan una mejoría.

Thiago Medina, Daniela Celis y sus hijas

La familia optó por mantener el silencio mediático durante los primeros días, y pedir cadenas de oración en las redes sociales. Finalmente, Camila, la hermana y ex participante de Cuestión de Peso, contestó una llamada de A la Barbarossa (Telefe), y contó las últimas novedades. En el programa, se expresó sin filtro y quebró en llanto al contar lo mucho que le dolía la situación que estaba pasando. "Yo sé que va a salir adelante, porque mi mamá lo está cuidando desde arriba", dijo entre lágrimas.

Fue ahí que contó que recibió una señal paranormal, el viernes que ocurrió el accidente. "Fui a buscar a mis primos y a mi hermano, que veníamos a casa a comer. A la tarde, apareció un colibrí", comenzó emocionada. De esta manera, hizo hincapié en el dicho de que el animal es una señal de un alma fallecida, y volvió a nombrar a su madre. "Ahí me dijeron que mi mamá está presente. Nos pusimos contentos", exclamó. Seguido a eso, ocurrió el accidente, y agregó que Daniela Celis también había vivido un encuentro con un colibrí, cuando fue a Luján a pedir por su expareja.

La salud de Thiago Medica se encuentra en un complicado momento, tras una operación y su internación en terapia intensiva. Camila fue la única de la familia que decidió hablar en la televisión, tras el grave accidente. Por su parte, Daniela Celis, la expareja y mamá de sus hijas, compartió en sus redes sociales fotos de apoyo a Thiago Medina, mientras realiza diversas visitas al hospital y sigue al cuidado de sus pequeñas, Aime y Laia.

