La película estrenada en 1998 que hoy es furor en Netflix: por qué es ideal para ver el fin de semana

Netflix cuenta con un amplio catálogo, en el que mantiene a los clásicos del cine y en donde se propone nuevas producciones con llamativas historias. La audiencia tiene una gran diversidad de opciones para ver, y entre ellas suele estar "escondidas" grandes joyitas, a las que se le da un gran espacio para revivir aquel relato fílmico, es el caso de la película que a 27 años de su estreno genera furor en la plataforma.

"El mediador" (The Negotiator) es la película que Kevin Spacey la audiencia de Netflix la volvió a colocar como una de las más vistas en los últimos días, generando un nuevo furor por la producción.

De qué trata El Mediador

Estrenada en 1998 y protagonizada por Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, sigue la historia de Danny Roman, personal de la policía de Chicago que es especialista en negociar con rehenes al momento que se desarrollan estas conflictivas situaciones. Pero su vida da un giro cuando es acusado por parte de su compañero de ser el autor de un crimen.

Ante la gran desesperación para demostrar su inocencia, el policía toma una drástica decisión: tomar rehenes. A partir de entonces, la tensión es una de las grandes protagonistas de esta película. Danny Roman toma de rehenes a sus compañeros de edificio de la Policía y como exigencia pide que solo negociará con su gran colega: Chris Sabian. La tensión crece a cada minuto.

Pero cada segundo de charla y negociación genera un duelo psicológico entre los dos negociadores, que crea una atmósfera tanto en el relato como en la audiencia. Asimismo, la historia da un giro al momento que Sabian conoce en detalle a Roman y la acusación que pesa sobre el comienza a resonar en él, teniendo dudas sobre su culpabilidad.

Los giros inesperados del relato mantienen al espectador con gran expectativa, y es quizá este factor que coloca a El Mediador como una de las películas más elegidas en Netflix. A pesar de que su estreno fue hace 27 años, la historia narrada cautiva a la audiencia y hoy la producción tiene un nuevo auge.