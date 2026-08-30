Pampita le dijo adiós a Francia con tres looks diferentes, bandera argentina y noche movida

Carolina "Pampita" Ardohain puso fin a su paso por la Costa Azul con una demostración de estilo, sofisticación y alegría. La conductora reafirmó su condición de icono de la moda en cada escenario que pisó. Entre paradores exclusivos, música electrónica y jornadas nocturnas vibrantes, Pampita cautivó a todos.

Pampita se despidió de Saint Tropez

Pampitas y los tres looks de la Costa Azul

Para su despedida de territorio francés, la conductora apostó por la elegancia del negro en dos apuestas nocturnas, complementadas por una propuesta relajada para las horas de sol. El primer look nocturno consistió en un conjunto de encaje translúcido compuesto por un corset estructurado y una minifalda a juego que estilizaba su figura con absoluta delicadeza. Como complementos eligió gafas de sol oscuras, un brazalete metálico ancho de impronta moderna y sandalias minimalistas de tiras finas con taco alto. Su cabello lució suelto con raya al medio. Como tip de estilo fundamental, los corsets de encaje oscuro funcionan de maravilla cuando se combinan con accesorios metálicos pesados, logrando un balance perfecto entre romanticismo y rebeldía nocturna.

Pampita con look estilo lencero, total black

El segundo look de noche mantuvo la gama oscura pero sumó destellos brillantes ideales para la pista de baile. Llevó un vestido sin mangas cruzado al frente con apliques de pedrería y espalda descubierta. En esta ocasión, la modelo recogió su pelo en una coleta baja prolija coronada por una trenza tirante, y completó el estilismo con argollas.

Para potenciar esta clase de apuestas nocturnas, el tip clave radica en despejar completamente los hombros y el cuello mediante peinados recogidos estrictos, permitiendo que el brillo de la prenda superior capte toda la atención visual sin distracciones.

Para el día, optó por la comodidad absoluta junto a un vestido strapless, la parte superior negra, y la falda estampada con palmeras en blanco y negro, sandalias bajas tipo ojotas y gafas oscuras con el pelo al viento.

El look de día de Pampita: Vestido strapless con falda estampada

Pampita: Bandera nacional, baile y una noche inolvidable en Saint Tropez

La diversión escaló a la máxima potencia cuando la modelo se adueñó de la cabina y la pista del parador Shellona en Saint Tropez. Con una energía desbordante que delató su formación técnica en la danza, agitó una bandera celeste y blanca con una sonrisa inmensa.

Los videos de la secuencia mostraron a la mediática saltando, cantando y desplegando gracia al ritmo de la música electrónica frente a una multitud enfervorizada. Su paso por el exclusivo enclave incluyó brindis, charlas íntimas y momentos de pura complicidad con los presentes mientras flameaba la bandera nacional.

Pampita con mini vestido y espalda descubierta

Las elecciones de la top model durante su travesía por Europa dejaron lecciones precisas para armar valijas versátiles con acento chic. El encaje translúcido funcionó como el aliado perfecto para soportar las altas temperaturas con altas dosis de sensualidad nocturna. La combinación de prendas superiores ajustadas con faldas cortas potenció una estética audaz y pulida. Además, comprobar que las sandalias minimalistas de tiras funcionan tanto en la arena como en la discoteca consolidó un acierto absoluto de practicidad y glamour.

Cada movimiento de Pampita reafirmó su vigencia como referente ineludible de la moda global. Su capacidad para transitar la sofisticación diurna y la intensidad nocturna con total naturalidad dejó una huella imborrable en el Viejo Continente.