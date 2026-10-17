Cande Ruggeri comenzó a palpitar el Día de la Madre: “Tres mujeres, tres generaciones y un amor que nos une para siempre”

A pocas horas del Día de la Madre, que se celebra este domingo 18 de octubre, Cande Ruggeri compartió una emotiva producción fotográfica junto a su hija Vita, su mamá Nancy Otero y su abuela Alicia Ceballos. La creadora de contenido eligió retratos en blanco y negro para homenajear a las mujeres más importantes de su vida, acompañados por una dedicatoria especial.

La hija de Oscar Ruggeri utilizó su cuenta de Instagram para expresar el cariño que siente por ellas y reflexionar sobre las enseñanzas que recibió durante distintas etapas de su crecimiento. "La persona que soy hoy tiene un poquito de cada una de ellas", escribió al comienzo de una publicación dedicada a los vínculos familiares que marcaron su historia. En las fotografías aparecen abrazos, sonrisas y diferentes momentos compartidos entre las protagonistas. La producción reúne a cuatro generaciones de una misma familia, desde la bisabuela hasta la pequeña, aunque el mensaje está dirigido a las tres mujeres que la influencer eligió destacar en esta fecha.

El emotivo homenaje de Cande Ruggeri a su abuela

En su publicación, Cande Ruggeri dedicó las primeras palabras a Alicia Ceballos, a quien describió como una mujer luchadora que siempre estuvo presente en su vida. También destacó una costumbre que mantiene hasta la actualidad: llamarla todos los días para preguntarle cómo está y mantenerse al tanto de su bienestar.

Candela Ruggeri junto a su hija Vita, su madre Nancy Otero y su abuela Alicia Ceballos.

"Mi abuela: la abu, la luchadora, la que siempre estuvo y sigue estando", escribió. A continuación, recordó la atención que recibe de ella y explicó que su manera de demostrar cariño siempre estuvo relacionada con estar presente, incluso a través de pequeños gestos cotidianos que se mantienen con el paso del tiempo.

La mujer también tuvo algunas apariciones televisivas. En 2021, participó en ShowMatch, La Academia, donde sorprendió con sus habilidades para el baile. Durante aquella emisión, contó que era profesora de danzas y manifestó su entusiasmo por presentarse en la pista, una experiencia que compartió con su nieta.

Las palabras de Cande Ruggeri para su mamá, Nancy Otero

Al referirse a Nancy Otero, Cande Ruggeri la definió como "mi heroína, mi primer ejemplo de mujer". La creadora de contenido también destacó la admiración que siente por ella desde pequeña y explicó que su personalidad y su manera de ver la vida fueron dos aspectos importantes durante su crecimiento.

La relación entre ambas ya había quedado reflejada públicamente durante el embarazo de la influencer. En enero de 2023, cuando faltaban pocos días para el nacimiento de su primera hija, compartió una fotografía junto a su mamá mientras organizaban la ropa de la bebé y le agradeció por acompañarla durante aquella etapa.

En aquella oportunidad, las dos aparecieron dentro de la habitación que habían preparado para recibir a la pequeña. El recuerdo refleja la cercanía que mantienen madre e hija, especialmente durante los meses previos a su primera experiencia con la maternidad, cuando compartieron distintos preparativos familiares.

Candela Ruggeri y Nancy Otero durante la producción fotográfica familiar.

El mensaje de Cande Ruggeri a Vita, su hija con Nicolás Maccari

El momento más personal de la dedicatoria llegó cuando Cande Ruggeri habló de Vita, su hija con Nicolás Maccari, nacida el 9 de enero de 2023. Desde entonces, la modelo compartió distintos momentos de su crecimiento y mostró parte de su experiencia como mamá a través de las redes sociales.

Al referirse a la pequeña, la definió como "el amor de mi vida" y recordó cuánto cambió su perspectiva desde que se convirtió en madre. En su mensaje, explicó que su llegada le permitió comprender el amor incondicional y establecer nuevas prioridades, una transformación que describió como definitiva.

Las fotografías muestran diferentes momentos entre ambas. En algunas aparecen abrazadas y en otras se observan gestos de cariño frente a la cámara. La niña luce un vestido blanco, mientras su mamá eligió una camisa del mismo color y un pantalón de jean oscuro, en una producción de estética sencilla.

​Cande Ruggeri junto a su hija Vita en una serie de retratos.

La maternidad también estuvo presente en otro acontecimiento familiar reciente. Este año la influencer se casó por civil con el empresario y padre de su hija, después de mucho tiempo de relación. La ceremonia se realizó al aire libre, junto a un lago, y contó con la participación de la pequeña durante la celebración.

Meses después de aquel momento, la modelo decidió anticiparse a una fecha especial con una dedicatoria que reunió distintas etapas de su vida. El homenaje puso en primer plano los vínculos entre madres e hijas, a partir de recuerdos personales y fotografías que muestran la cercanía entre las integrantes de su familia.

Finalmente, Cande Ruggeri cerró su mensaje por el Día de la Madre con una frase que sintetizó el sentido de la publicación: "Tres mujeres, tres generaciones y un amor que nos une para siempre". La dedicatoria, acompañada por las imágenes de Vita, Nancy Otero y Alicia Ceballos, destacó el lugar que ocupan en su presente y todas las enseñanzas que recibió de cada una.