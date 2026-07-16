Cande Ruggeri impone tendencia con la combinación estrella del invierno

Cande Ruggeri volvió a demostrar su pasión por la moda con un estilismo que reúne dos de los colores más fuertes de la temporada. Su look apuesta por una paleta sofisticada donde los tonalidades neutras se complementan de manera acertada para crear una propuesta moderna, elegante y fácil de replicar.

Cande Ruggeri mostró cómo crear un sofisticado look invernal con tres prendas

Cande Ruggeri volvió a convertirse en inspiración fashionista con un look que dejó en claro cuáles son las combinaciones que dominan este invierno. Con un estilismo de líneas simples, que se destacó por sus colores y texturas, la empresaria logró llamar la atención en redes sociales y llevarse todos los elogios.

Si durante años el negro fue el color infaltable de cualquier guardarropa, esta temporada encontró un aliado: el marrón chocolate. Este tono elegante, versátil y cálido se consolidó como uno de los favoritos de diseñadores, influencers y celebridades, desplazando a otros neutros tradicionales y demostrando que puede convertirse en el protagonista absoluto de un outfit.

Cande Ruggeri

Precisamente esa fue la apuesta de Cande Ruggeri, quien construyó un look donde ambos colores conviven en perfecta armonía. Como base, la modelo eligió un conjunto total brown compuesto por una musculosa ajustada de cuello cerrado y un pantalón de tiro alto y caída recta, dos prendas básicas que estilizan la figura y aportan un aire minimalista. Al tratarse de un estilismo monocromático, el efecto visual alarga la silueta y transmite una imagen sofisticada sin necesidad de sumar estampados o grandes recursos.

Sobre este conjunto, Cande Ruggeri incorporó una de las prendas protagonistas del invierno: una campera aviadora de efecto cuero en color negro con terminaciones de corderito en tono chocolate. El diseño, inspirado en las clásicas chaquetas de aviación, volvió con fuerza esta temporada y se convirtió en uno de los favoritos del street style por su capacidad para combinar abrigo, comodidad y elegancia.

Cande Ruggeri

Cande Ruggeri apostó por la combinación que conquista el invierno

Si bien durante mucho tiempo existió la idea de que el negro y el marrón no debían mezclarse, las tendencias actuales demuestran que juntos conforman una combinación infalible. Mientras el negro aporta estructura, profundidad y un aire clásico, el marrón suaviza el conjunto y suma un toque mucho más contemporáneo. El resultado es un look elegante que funciona tanto para el día como para la noche.

En el caso de Cande Ruggeri, esta combinación aparece de forma equilibrada. El marrón domina el outfit principal, pero el negro se reserva para las prendas y accesorios que enmarcan el estilismo. Su cartera de cuero, por ejemplo, lleva este color y sus anteojos de sol de inspiración noventosa también.

Cande Ruggeri

De esta manera, Cande Ruggeri impone tendencia con la combinación estrella del invierno: negro y marrón. Ambos colores se ven bien juntos y se posicionan como una de las fórmulas más elegantes de la temporada, confirmando así que los tonos neutros siguen siendo los grandes protagonistas en los meses fríos del año.