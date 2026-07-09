Entramos al living de Cande Tinelli: estilo warm minimalism, arte y una lámpara de papel de impronta retro

Cande Tinelli es una de las modelos y empresarias que mejor refleja una personalidad única y de vanguardia. Ese estilo que la caracteriza en la moda también se traslada a su hogar, donde creó un espacio lleno de identidad y diseño propio. A través de una imagen compartida en sus redes sociales, dejó ver cómo combinó el warm minimalism, arte y una lámpara de papel de impronta retro para lograr un ambiente cálido y con mucha personalidad.

Así es el living de Cande Tinelli

Mediante una foto que compartió en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, Cande Tinelli abrió la puerta digital de su hogar y les mostró a sus más de 4,2 millones de seguidores cómo está decorado su living. Desde que vive sola, la influencer comparte a menudo algunos vlogs en los que cuenta las actividades de su día a día y revela sus momentos de ocio, combinando viajes, paseos y momentos con amigos.

Cande Tinelli | Instagram

En esta oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli mostró los momentos previos a un paseo que realizó con su hermana mayor, Micaela. Allí, se fotografió frente al espejo ubicado en el living-comedor de su departamento, compartiendo así parte del diseño donde la mezcla de estilos convive a la perfección y en su medida justa. Una de las características que destaca al ambiente es la abundante entrada de luz propiciada por los amplios ventanales laterales. Cada uno de ellos, van del suelo al techo y están compuestos por diversos paneles vidriados que se abren de lado a lado.

Para resguardar su privacidad, la joven de 36 años colocó cortinas traslúcidas en color blanco, a las cuales combinó con rollos de black out que regulan la entrada de claridad y que se ajustan a sus necesidades. Asimismo, se puede apreciar que uno de estos ventanales tiene salida directa con el balcón, generando así una conexión armónica entre interior y exterior.

Dentro de este espacio, Candelaria lo dividió en dos espacios, aunque bajo una misma gama cromática: los colores claros y neutros. Por un lado, el sector living al cual adornó con un sillón XL repleto de almohadones en color celeste agua y melocotón, aportando un toque de calidez y delicadeza al conjunto. En frente, una mesa baja la cual oficia de soporte del televisor ultra slim. A un costado, añadió un florero de diseño sumando una pincelada artística a su refugio.

Por su parte, el sector del comedor está protagonizado por una amplia mesa cuadrada con capacidad para ocho comensales, acompañada por sus respectivas sillas. Estas presentan una estructura de inspiración flotante, similar al clásico diseño Cesca, y un respaldo tapizado en cuero acolchado color marrón, que aporta comodidad y calidez sin romper con la estética warm minimalism que domina todo el ambiente. Como nexo entre ambas áreas, una pared principal unifica el living y el comedor, dando lugar a un espacio armónico, acogedor y visualmente equilibrado.

Así es el living de Cande Tinelli | Instagram

Cande Tinelli apuesta a los guiños retro para crear espacios con personalidad

Más allá de que Cande Tinelli aportó por un espacio simple con elementos que transmiten calidez y confort, la presencia de estructuras variadas presentes en las cortinas, el sillón, las sillas y hasta la lámpara principal ubicada por encima de la mesa, evitan una puesta minimalista fría. Por el contrario, mientras que el piso de parquet brillante en madera natural aporta un aire cálido, la lámpara colgante se robó todas las miradas.

La luminaria está compuesta por una gran esfera de papel en tono blanco de impronta retro. Además de cumplir una función práctica al aportar la iluminación principal durante la noche, esta pieza suma textura y refuerza la sensación de calma, comodidad y calidez, sin sobrecargar el ambiente. Finalmente, se observa la presencia de un aire acondicionado que se integra de manera armoniosa con la pared, manteniendo la continuidad visual del espacio y respetando la estética warm minimalism que predomina en toda la decoración.

Cande Tinelli | Instagram

De esta manera, a través de una selfie con la que mostró el comienzo de su jornada, Cande Tinelli dejó al descubierto uno de los rincones más íntimos de su hogar: el living. Fiel a su estilo disruptivo y vanguardista, el ambiente refleja una combinación equilibrada de warm minimalism, piezas de diseño y detalles cuidadosamente elegidos, dando como resultado un espacio cálido, funcional y con una identidad propia que no pasó desapercibida.