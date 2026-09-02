El refugio de Cande Tinelli en su peor momento: "Ambas sabemos lo que nos duele"

Cande Tinelli transita días cargados de profunda angustia, y llegó a preocupar a sus seguidores de Instagram. Más allá de su faceta artística y su alta exposición mediática por ser la hija de Marcelo Tinelli, construyó una identidad firmemente ligada al bienestar animal y la adopción responsable . Su amor por los animales no es un pasatiempo; es el eje central de su vida y su refugio emocional ante las complejidades de la fama. Tanto en la práctica profesional de la equitación como en su rutina diaria, sus fieles compañeros ocupan un lugar prioritario en su círculo afectivo. Lamentablemente, hoy le toca enfrentar uno de los peores momentos debido al delicado estado de salud de Linda, su perra de raza Jack Russell.

Cande Tinelli y su perra Linda

El duro momento de Cande Tinelli, y su refugio en Linda

El lazo que une a las personas con sus mascotas suele ser inquebrantable, pero el vínculo entre Cande Tinelli y su perra Linda supera cualquier definición convencional de compañía. Esta fiel mascota, una adorable perrita de 14 años, se convirtió en un pilar fundamental en la vida de la influencer. Su presencia fue tan significativa que incluso formó parte activa de los momentos más importantes, asistiendo con un rol protagónico en su casamiento. Sin embargo, el destino les deparó una dura batalla cuando comenzaron las complicaciones en la salud del animal.

A mediados del año pasado, el entorno de la cantante se conmocionó al recibir un devastador diagnóstico: un tumor maligno en la vejiga que ponía en serio riesgo la continuidad de la perra. Ante la avanzada edad del animal, los primeros pronósticos médicos fueron desalentadores e incluso los especialistas sugirieron la opción de dormirla para evitarle mayores sufrimientos. Guiada por el profundo amor hacia su compañera, decidió rechazar esa alternativa inmediata y apostar con esperanza por una compleja cirugía reconstructiva.

Este 2 de septiembre de 2026, la diseñadora reapareció en sus redes sociales compartiendo un desgarrador video en sus historias de Instagram. En el mismo, mostró la intimidad de su hogar cobijando a su mascota, catalogándola explícitamente como su gran refugio en medio de un doloroso trance que la llevó a pensar en la inminencia del final. "Hoy es un día de esos de mierd* donde siento que con mi Linda nos estamos despidiendo en este plano. Ambas lo sabemos lo que pasa y nos duele. No nos queremos soltar: Sólo pido encontrarme con ella de nuevo en todas mis siguientes vidas o donde sea", escribió en forma de despedida. Sus seguidores no tardaron en interactuar con el video, y en acompañar de la mejor manera a Candelaria.

El refugio de Cande Tinelli en su peor momento

Cande Tinelli y sus mascotas: desde sus hijos perrunos hasta su caballo de equitación

Si hay una celebridad que adora a sus mascotas y no duda en protegerlas en todo momento, esa es Cande Tinelli. El universo afectivo de la influencer está profundamente marcado por sus animales, a quienes considera verdaderos miembros de su familia y sus hijos. Entre ellos destacan Linda y Jesús, sus dos queridos perros Jack Russell que la acompañan desde hace casi una década y que la acompañan en todos sus momentos. Estos pequeños representan la lealtad diaria y el amor incondicional en su rutina hogareña.

Pero lejos de la tradicional mascota perruna, el ámbito ecuestre ocupa un lugar sagrado en su corazón a través de la equitación, disciplina que practica desde la adolescencia. En este espacio, se destaca su conexión con caballos como Brigitte, Karat, su recordado compañero que falleció hace unos años, y su actual yegua de competencia, Caruscha, con la que se consagró campeona nacional. Para la influencer, el vínculo con los caballos significa una terapia fundamental para su salud mental y emocional, habiendo declarado que ellos son su principal motor para levantarse cada mañana, incluso durante sus días más oscuros.

Cande Tinelli y sus mascotas

Pero con tanto amor también viene la tristeza de tener que enfrentar los peores momentos. El dolor de Cande Tinelli expone la dura situación que vive con su perra Linda. La Jack Russell de 14 años consolida su lugar como el pilar emocional que sostuvo a la joven en sus jornadas más complejas, y se solidifica en este adiós que la influencer sintió este 2 de septiembre que tenía que darle en sus redes sociales. De esta manera, queda demostrado que el amor trasciende las especies, transformando el sufrimiento en un homenaje de gratitud eterna.

A.E