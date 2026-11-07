Cande Vetrano abrió las puertas de su living: colores vibrantes, muebles de diseño y una impronta pop

La vida cotidiana de Cande Vetrano transcurre en un ambiente cálido y dinámico que comparte con su pareja, el actor Andrés Gil, y el hijo de ambos, Pino. Lejos de los moldes minimalistas que dominan las tendencias más estrictas de la arquitectura interior, el hogar de la artista se caracteriza por una mezcla equilibrada de objetos modernos, piezas de diseño singular y un uso arriesgado de la paleta cromática. Cada sector de la casa dialoga con la personalidad de sus habitantes, priorizando la comodidad sin descuidar la estética visual. El living funciona como el corazón de la propiedad, un punto de encuentro donde la funcionalidad se fusiona con la impronta artística que caracteriza a la actriz desde sus inicios en su carrera.

Cande Vetrano mostró por redes sociales el living de su casa

Cande Vetrano: Un espacio familiar con sello propio

Cada rincón del living de Cande Vetrano respira una energía auténtica que escapa a los estándares convencionales de la decoración estática. La distribución prioriza la fluidez para que la convivencia diaria con Pino y Andrés Gil resulte cómoda, funcional y armónica en todo momento. Los muebles combinan líneas sencillas con acentos de color que dinamizan la atmósfera general de la planta, logrando un equilibrio perfecto entre la vida familiar y una estética visualmente atractiva.

El living ecléctico de Cande Vetrano

Este ambiente conserva una estética psicodélica y vibrante, marcada por la intensidad del rojo y el violeta, las líneas verticales en blanco y negro y un juego de contrastes que le otorga una identidad propia. Lejos de los ambientes convencionales, el espacio combina colores, texturas y elementos decorativos que reflejan una impronta audaz y descontracturada.

Colores vibrantes y texturas eclécticas, los elegidos de Cande Vetrano

El foco principal de este espacio, pensado por Cande Vetrano, lo compone un sofá de grandes dimensiones retapizado en un intenso tono violeta, que rompe con la neutralidad de los muros y aporta un carácter lúdico al ambiente. Sobre este asiento se destacan almohadones alargados en rojo furioso y detalles con estampas geométricas, demostrando que la combinación de contrastes fuertes funciona cuando se aplica con criterio estricto.

Obras de arte en las paredes del living de Cande Vetrano

A pocos centímetros, una mesa ratona de diseño orgánico en color rojo brillante refuerza la apuesta visual de la sala, mientras que el piso combina una alfombra de rayas geométricas en blanco y negro con sectores de madera cálida, logrando un contraste de texturas muy acertado que delimita visualmente el sector de estar principal y potencia la luminosidad general del sitio.

Cande Vetrano apuesta por arte contemporáneo y detalles pop

Las paredes de la propiedad funcionan como una galería abierta donde conviven distintas expresiones del arte contemporáneo y la cultura pop. Destaca un cuadro de gran formato con figuras abstractas de trazos marcados y colores primarios, que aporta profundidad y dinamismo al sector principal.

El living de Cande Vetrano se destaca por los colores, texturas y una mini heladera

Como guiño a la cultura urbana y al diseño alternativo, se observa una patineta intervenida colgada en la pared como objeto decorativo, además de pequeños muebles auxiliares de estilo vintage, como una pequeña heladera retro en tono rojo encendido que funciona como mueble de apoyo.

Estos elementos demuestran una curaduría detallada donde conviven el diseño de autor, los objetos cotidianos y una atmósfera relajada que define por completo el estilo de vida de Cande Vetrano, consolidando un rincón único que equilibra la modernidad con la frescura de lo auténtico.