Andrés Gil habló tras los rumores de infidelidad y reveló qué pasó con Cande Vetrano: “Aclaré todo”

Andrés Gil se sinceró sobre la presunta relación oculta con Gimena Accardi cuando ella estaba en pareja con Nico Vázquez y él acababa de ser papá con Cande Vetrano. La polémica surgió esta semana cuando Ángel de Brito en LAM (América) confirmó el romance clandestino entre ambos compañeros de trabajo.

Andrés Gil rompió el silencio sobre el engaño a Cande Vetrano con Gimena Accardi, cuando era pareja de Nico Vázquez

Los rumores de infidelidad surgieron a partir de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez a mediados del año pasado, cuando en redes sociales y en los medios aparecieron versiones que vinculan a la actriz con Andrés Gil, quienes en ese momento compartían elenco en la obra “En otras palabras” que era dirigida por Vázquez.

Giemna Accardi y Nico Vázquez//Instagram

Las especulaciones de infidelidad volvieron a cobrar fuerza tras la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro. Vetrano participó del festejo, pero Accardi no asistió, una ausencia que rápidamente fue interpretada por algunos como una señal de la distancia que habría quedado entre ambas tras el escándalo.

En este contexto, Ángel de Brito aseguró en LAM que hubo un romance entre los protagonistas de “En otras palabras”. “El vínculo existió”, afirmó. Por su parte, Pepe Ochoa añadió que la relación se extendió en un “tiempo prudencial” y también, contó: “Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo”.

Andrés Gil y Cande Vetrano//Instagram

Tras esa inormación, Andrés Gil se sinceró ante las cámaras del programa Desayuno Americano (América) y enfrentó los rumores que lo señalaron como el tercero en discordia entre la pareja de Nico Vázquez y Gimena Accardi y de haber sido infiel a Cande Vetrano. “Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora…”, expresó.

Según explicó, el tema con Cande Vetrano fue conversado y ambos decidieron continuar con su relación y actualmente están atravesando un buen presente. “Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento, estamos muy bien”, reveló Andrés Gil y agregó: “Imaginate que crecimos juntos, pasamos por un montón de situaciones de pareja, tenemos nuestros temas, somos una pareja real como cualquier otra, ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir”.

Andrés Gil confesó cómo quedó la relación con Nico Vázquez tras ser vinculado con Gimena Accardi

Andrés Gil también se refirió a las consecuencias que la situación habría generado dentro del grupo que compartían con Nico Vázquez y Giemna Accardi. En ese sentido, sostuvo que alrededor del episodio circularon versiones que no se correspondían con la realidad. “Se dijeron muchas mentiras”, dijo e indicó: “Ya hablé con los que tenía que hablar y con la gente que me quiere ya está todo aclarado”.

Nico Vázquez//Instagram

Al ser consultado específicamente por el conductor de PopStars, el artista reconoció que actualmente no mantienen contacto. “La verdad es que nunca hubo tanta amistad, ahora obviamente tampoco tenemos vínculo, fue muy incómodo para todos, cada uno sigue con su vida, disfrutando”, explicó. Antes de finalizar, el actor dejó en claro que su prioridad es preservar su relación con Cande Vetrano y evitar que el tema vuelva a afectar su vida privada. “Esto fue hace un montón…”, insistió. Y concluyó: “Quiero cuidar a Cande, yo estoy muy bien”.

Andrés Gil y Cande Vetrano//Instagram

De acuerdo al dato brindando por el periodista Pepe Ochoa en LAM, en el momento que surgió la infidelidad, la pareja de Nico Vázquez y Gimena Accardi no estaba bien; en cambio, la relación de Andrés Gil y Cande Vetrano se encontraba en otra situación ya que habían sido padres y con el tiempo, cada uno resolvió sus cosas.