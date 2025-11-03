Lejos de los medios, el nuevo negocio de Agustina Cherri: “Un nuevo comienzo”

Agustina Cherri dio un giro en su carrera y presentó un proyecto personal que venía desarrollando desde hace tiempo. Lejos de los medios, apostó por un nuevo negocio vinculado al cuidado de la piel, con una propuesta que refleja su mirada sobre el bienestar y la dedicación a cada detalle. El emprendimiento tomó forma tras un proceso de investigación, diseño y trabajo en equipo.

El nuevo negocio que inició Agustina Cherri, lejos de los medios

Agustina Cherri inició una nueva etapa profesional con el lanzamiento de un emprendimiento propio. Bajo el concepto de “Un nuevo comienzo”, la actriz se volcó al mundo del skincare con una marca que combina investigación, diseño y una búsqueda personal que tomó forma en los últimos años.

Agustina Cherri

En las últimas horas, la destacada actriz compartió en su Instagram un video donde le contó a sus seguidores el inicio de una nueva etapa profesional en su vida. Alejada de la actuación, presentó su emprendimiento de skincare, un proyecto que comenzó a desarrollar en 2023 y que finalmente salió al mercado en noviembre de 2025.

Bajo el título “01 — NUEVO COMIENZO”, Agustina Cherri expresó: “Por fin me animé a volver a empezar. Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño”. En ese mismo mensaje, detalló que el camino incluyó decisiones, inversión, formación de equipo, pruebas, errores y aprendizajes.

Posteo Agustina Cherri

“Presupuesté, diseñé, hice trámites, investigué, aprendí, descubrí… y lo logré”, escribió, dejando en claro que se involucró en cada etapa del proyecto. La marca, desarrollada con foco en el cuidado consciente de la piel, refleja una búsqueda personal que venía gestándose desde hace tiempo. “Siempre tuve clara la forma en que quería cuidar mi piel. Había algo que buscaba y no encontraba, algo que faltaba, hasta ahora”, agregó.

El detrás de escena del nuevo proyecto de Agustina Cherri

En la misma línea, en cada sección del video, Agustina Cherri presentó a cada una de las miembros de su equipo, con quienes desarrolló cada etapa del proyecto. “Lo pensé, lo creé, lo desarrollé con cada detalle. Y puedo decir, con orgullo y con una seguridad que me atraviesa, que cuando las prueben van a entender de lo que hablo”, continuó explicando.

En paralelo, la actriz compartió que su decisión de emprender no fue fácil y que recibió comentarios que ponían en duda su elección. “Todos me dijeron que estaba loca”, reconoció en el inicio de la grabación. Además, comentó que el proyecto surgió de una necesidad personal y de una inquietud que no encontraba respuesta en el mercado.

Por su parte, Agustina Cherri anunció que la marca ya está disponible y que compartirá el detrás de escena del proceso, desde la idea inicial hasta el lanzamiento. “Voy a compartirles todo el proceso, porque fue una de las experiencias más hermosas que me animé a vivir”, escribió. Además, comentó que su intención es que el negocio crezca y pueda vender su producto en distintos comercios del mundo.

Agustina Cherri

Agustina Cherri presentó su nuevo negocio bajo el concepto de “Un nuevo comienzo”, una propuesta vinculada al cuidado de la piel que tomó forma tras un proceso de trabajo sostenido. Lejos de los medios, la actriz apostó por un emprendimiento propio, desarrollado con dedicación y enfoque en cada detalle.

VDV