El 1 de noviembre, Juanita Tinelli terminó con las especulaciones y mediante un extenso comunicado, en redes sociales, expresó que efectivamente realizó una denuncia judicial al recibir amenazas que atentan contra su vida. Si bien no brindó detalles al respecto, decidió diferenciarse de su padre, al confirmar que es por el apellido que porta, el motivo por el cual hoy vive este preocupante momento.

Por su parte, Marcelo Tinelli reaccionó brindándole apoyo a su hija y aseguró que están tristes y preocupados por lo que pasó, y el mismo se está ocupando "para llegar hasta el fondo de la investigación". En este sentido, el conductor también tomó medidas de seguridad tras instalarse en Uruguay con parte de su familia.

La decisión de Marcelo Tinelli tras la denuncia de Juanita Tinelli

El clan Tinelli se enfrenta a una complicada situación, luego de recibir amenazas. Si bien Juanita Tinelli comunicó lo sucedido, más tarde trascendió que los intimidantes mensajes fueron dirigidos también a sus hermanos y su padre. "Quien amenazó a Juana y a toda la familia fue alguien muy cercano y conocido del clan”, contó Laura Ubfal en Infama (América) y aseguró que esto se vincula con la actividad que tuvo Marcelo en el club San Lorenzo.

Sin embargo, luego del descargo por parte de Marcelo Tinelli, el resto de la familia se llamó a silencio. En medio de esta situación, el conductor se trasladó a su mansión en Uruguay junto a su hija, Candelaria, y desde allí tomó medidas estrictas para resguardar su seguridad. Este lunes, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi aseguró que desde ahora no se puede hacer transmisiones desde las inmediaciones de esta propiedad.

"Para nosotros es rarísimo ver en la casa de un famoso seguridad. Es un operativo del Ministerio del Interior de Uruguay", destacó el periodista en el ciclo Arriba América (América). Además, indicó que la familia cuenta con seguridad privada desde hace un largo tiempo, pero ahora se suma la brindada por las autoridades. En este sentido, destacó que mientras el conductor cuenta con miembros de la fuerza uruguaya, con un jefe de operativo a cargo de la investigación, los miembros de la familia que están en la Argentina tienen custodia policial que trabaja en conjunto con la que protege a Marcelo Tinelli.

Por su parte, el periodista indicó que los miembros de la familia que se encuentran en el país vecino no salió de las inmediaciones de la propiedad, como ocurrió en otras ocasiones. Además, se especula que el conductor brindará un comunicado en el que dará más detalles de lo sucedido.De esta forma, Marcelo Tinelli se muestra alerta para cuidar a los suyos.