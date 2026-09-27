CARAS Moda 2026: todos los detalles de la gran noche que reúne moda, arte y performances

CARAS Moda 2026 propone vivir una noche especial, una edición concebida no solo para ver la moda, sino para sentirla y celebrarla en un verdadero retrato colectivo. Por eso diseñadores, artistas, músicos y referentes de distintas disciplinas crean experiencias en vivo donde el vestuario, la música y el arte son protagonistas.

Bajo la dirección general de Mercedes Funes y con la producción creativa de Kika Tarelli y Sol Albano, la propuesta busca que los invitados recorran diferentes escenas y descubran intervenciones especialmente pensadas para esta ocasión. Cada encuentro tendrá su propio lenguaje y pondrá en diálogo a reconocidos nombres de la cultura y la moda del país.

CARAS Moda 2026

Mala Ludwig + JT: la cocina como primer acto

Mala Ludwig, reconocida chef local, host de Artlab, diseñadora y creadora gastronómica, llevará adelante un showcooking de tapas en vivo. Caracterizada por su enfoque técnico, conceptual e interdisciplinario, convertirá la cocina en el primer acto del recorrido. Al ingresar al evento, los invitados podrán presenciar la acción, donde el gesto culinario dialogará con el vestuario escénico de JT.

Angie Landaburu + Eva Bomparola: la sofisticación de la palabra

La sofisticación de la palabra estará presente en un cruce entre la pureza de líneas del diseño de autor y el arte de la conversación. Angie Landaburu, host de CARAS, estará al frente de las entrevistas luciendo una creación exclusiva de Eva Bomparola. Su presencia encarnará el espíritu de la diseñadora, con sobriedad, carácter y una elegancia contemporánea para recibir a las voces de la noche.

Agostina Elena + Luz Ballestero: coctelería y diseño en movimiento

Bartender y mixóloga, Agostina Elena explora la intersección entre la coctelería contemporánea, los perfiles de sabor de vanguardia y la estética visual. En esta oportunidad, su propuesta trascenderá la barra tradicional para convertirse en una acción performática viva. Vestida con diseños exclusivos de Luz Ballestero, convertirá la elaboración de cada cóctel en un gesto escénico, donde la precisión técnica, el textil y la mixología de autor dialogarán en un mismo lenguaje de diseño.

Agustín Rada Aristarán + Agustina Goyhman de MUSEII: ilusión y elegancia urbana

El versátil actor, comediante y mago Agustín Rada Aristarán, conocido como Soy Rada, presentará una rutina de cartomagia vestido por la diseñadora Agustina Goyhman, creadora de la marca de autor MUSEII. Será un encuentro entre el carisma escénico de Rada y las piezas atemporales de raíz sartorial de MUSEII, donde la ilusión con cartas y la elegancia urbana se fusionarán en vivo.

Graciela Borges: una bienvenida desde la memoria

Una voz inconfundible abrirá la noche desde la intimidad del off. La gran Graciela Borges invitará al público a cerrar los ojos y viajar en el tiempo, a partir de una idea central: cuando se evoca un recuerdo -la infancia, un gran amor o una época amada-, lo primero que regresa a la memoria es qué llevábamos puesto.

La ropa aparece así como una segunda piel cargada de deseo, tiempo y emoción. Una prenda nunca está sola: cobra sentido en el cruce con la música, el teatro, el ritmo y la mirada del otro. Con este relato poético, Graciela Borges dará la bienvenida a CARAS Moda 2026, una edición concebida no solo para ver la moda, sino también para sentirla y celebrarla en un verdadero retrato colectivo.

Charly Herrera + Gerónimo Lagos + Beto Romano: una videoperformance en siete escenas

El trío artístico compuesto por Charly Herrera, artista visual; Beto Romano, artista y diseñador de indumentaria; y Gerónimo Lagos, diseñador de imagen y sonido y productor audiovisual, llevará adelante la videoinstalación y video performance El pan de cada día.

La acción comenzará con la proyección de una pieza audiovisual dividida en siete escenas que explora la sensibilidad, la vulnerabilidad y los cuerpos en tensión. El clímax llegará cuando la proyección mute a luz blanca y el escenario se bañe de luz roja. En ese momento, la performer que encarna a un ángel en pantalla, Stella, irrumpirá físicamente en la sala bajo sonidos de bombardeo y sostendrá una mirada fija y penetrante hacia los espectadores.

Lina Cameli + Min Agostini: cuando la moda cobra vida

La artista y joyera Lina Cameli comenzó su carrera convirtiendo en joyas la basura que llegaba a las playas del río Paraná. En este cruce con la reconocida diseñadora Min Agostini, la moda dejará de ser estática para convertirse en un hecho vivo.

Durante la performance, Min construirá e intervendrá un vestido en vivo sobre el cuerpo de Lina, revelando el proceso creativo en tiempo real. A través de la incorporación y el modelado de una sobrefalda, la prenda irá cobrando forma y volumen bajo la mirada de los espectadores, transformando la tela en una estructura escultórica adaptada a la presencia y expresividad de la artista.

El encuentro explorará así los límites entre el cuerpo, la materia y el diseño de indumentaria: la moda no se presentará terminada, sino que se habitará, se transformará y cobrará vida a través del movimiento y la interpretación.

Guillermina Valdés + Fabián Zitta: moda, teatro y memoria

La moda y el teatro se entrelazarán en una propuesta de alta sensibilidad conceptual. La actriz y modelo Guillermina Valdés protagonizará una performance escénica en la que interpretará en vivo un fragmento del texto Oda a las cosas de las chicas, de la poetisa norteamericana Sharon Olds.

A través de su voz y su presencia, el monólogo abrirá un recorrido íntimo sobre la memoria, la infancia, los mandatos y las complejas lecturas que atraviesan al cuerpo femenino. Para dar forma tangible a este relato, el reconocido diseñador Fabián Zitta concebirá una pieza que trasciende el vestuario convencional.

Fiel a su sello arquitectónico y a su riguroso trabajo de alta costura, Zitta esculpirá una prenda que acompañará la narrativa del texto. La indumentaria funcionará como una segunda piel y como un contenedor de recuerdos, articulando estructura, volumen y movimiento en diálogo con la gestualidad de Guillermina.

Juan Ingaramo + Matías Carbone: música y sastrería contemporánea

El reconocido músico Juan Ingaramo habitará una creación pensada exclusivamente para su universo sonoro por Matías Carbone. A través de una relectura contemporánea de la sastrería, el diseñador aportará estructura, textura y movimiento a la presencia escénica del artista, fusionando la fuerza de la música en vivo con la impronta urbana del diseño de autor.

Jerónimo Coll + Esquina Esquina: un atelier en vivo

Jerónimo Coll y Esquina Esquina recrearán de manera estilizada el atelier de un maestro soguero en una estación de trabajo en vivo. Mientras Jerónimo elaborará y manipulará cueros y tientos, sus manos serán filmadas en primer plano para transmitirse en directo en las pantallas de las salas.

La escena se complementará con maniquíes que exhibirán las prendas diseñadas en conjunto por Esquina y Jerónimo Coll, convirtiendo el proceso de trabajo y la materia en parte central de la experiencia.

Samanta Abugauch + Marcelo Giacobbe: la poética del cisne

La poética del cisne presentará una puesta coreográfica inspirada en la figura del cisne, eje central en la obra de Samanta Abugauch, interpretada por una bailarina en vivo.

Lejos de una cita erudita o de una alegoría clásica de belleza y pureza, la obra de Samanta aborda al cisne desde un realismo contemporáneo y una mitología personal arraigada en su infancia. Sus animales funcionan como figuras oníricas que narran su universo psíquico entre el sueño y la vigilia.

En este cruce multidisciplinario, el simbolismo interior de la artista encontrará un lenguaje común con la arquitectura textil y la alta costura de Marcelo Giacobbe, transformando la pintura en un cuerpo en movimiento.

Imán Kaumann + Luján Haeder + Agostina Mancini: la moda como transformación

Contraplano estará inspirado en la libertad, la fortaleza y la música de Imán Kaumann, en especial en su canción Hitchcock. El cruce celebrará a una mujer que deja de ser observada para tomar el control de la escena.

El look partirá de un traje de sastrería masculina 100% lana del archivo histórico de Mancini, dirigida por Agostina Mancini. Sobre esta pieza, HÆDER, bajo la dirección creativa de Luján Haeder, aplicará su Sistema de Diseño Regenerativo: una intervención artesanal y completamente reversible que transforma el pantalón en una falda lápiz y utiliza el blazer como cola, conservando intacta la prenda original y registrando su trazabilidad vía NFC.

El concepto se completará con un top en macramé negro tejido a mano, que evoca la atmósfera plumosa de Los Pájaros de Hitchcock, y el estilismo de pelo y maquillaje firmado por Jazmín Calcarami.

El resultado será un encuentro entre sastrería tradicional, diseño regenerativo de autor y performance, donde la moda no impone, sino que potencia la voz de quien la viste.

Moria Casán + Javier Saiach: una performance cargada vanguardia y tradición

Hay presencias que no necesitan introducción, solo luz. En un punto de inflexión de la noche, un cenital iluminará a Moria Casán para dar comienzo a una performance cargada de memoria, carácter y la música que habita en el imaginario colectivo.

Envolviendo su figura, la alta costura de Javier Saiach aportará el rigor artesanal y el dramatismo necesarios para coronar el gesto. Será un cruce de vanguardia y tradición donde la moda vestirá a una de las figuras centrales de la noche.

Maca Viva + Luz Ballestero: la fusión de la música y el textil

Maca Viva Fatne, DJ y selectora sonora, presentará para esta edición un set rutero de espíritu orgánico y envolvente, inspirado directamente en el último desfile de la diseñadora Luz Ballestero.

Su propuesta rendirá homenaje a la banda sonora de los viajes en ruta y las travesías en familia por Argentina: un paisaje auditivo que evoca ruta, horizonte y movimiento. Vestida por la propia diseñadora, la música y el textil se fusionarán en una misma narrativa de travesía y vanguardia contemporánea.

CARAS Moda 2026 propone un recorrido que trasciende la tradicional presentación de una colección. Gastronomía, música, actuación, artes visuales, danza, magia y diseño formarán parte de una misma experiencia, con reconocidas figuras como protagonistas. Busca celebrar las distintas maneras en que la moda puede dialogar con otras disciplinas y convertirse en una experiencia viva. Un encuentro en el que cada artista, diseñador y creador tendrá su propio espacio para contar una historia y, al mismo tiempo, formar parte de un gran retrato colectivo de la escena creativa nacional.