Coco Sily sorprendió al revelar por qué no convive con su esposa: “Tengo unas mañas”

Coco Sily y Cinthia “Chimi” Meza construyeron su relación con una dinámica particular que decidieron mantener incluso después de pasar por el altar. La pareja se casó en noviembre de 2025, rodeada de familiares y amigos, después de más de dos años de noviazgo y de haber compartido también parte de su vida profesional.

El actor, humorista y conductor conoció a su actual esposa mientras trabajaban juntos en radio. Con el paso del tiempo, el vínculo trascendió lo profesional y, durante 2023, comenzaron una relación que más tarde los llevaría a tomar la decisión de casarse. Sin embargo, el matrimonio no modificó por completo la manera en la que habían elegido organizar su vida cotidiana.

La historia de amor de Coco Sily y Chimi Meza

Antes de convertirse en pareja, Coco Sily y Chimi compartieron el ámbito laboral en la radio. La cercanía que construyeron terminó transformándose en una relación sentimental y, desde entonces, comenzaron una nueva etapa juntos. En diciembre de 2024 llegó otro momento importante para ambos. Durante un viaje a Brasil, el conductor le propuso matrimonio y ella aceptó. A partir de entonces comenzaron los preparativos para una celebración que finalmente se realizó el 16 de noviembre de 2025.

Coco Sily y Cinthia “Chimi” Meza construyeron su relación con una dinámica particular

La boda reunió a sus familiares y amigos y marcó un nuevo capítulo en la historia de la pareja. Sin embargo, hubo una decisión previa a la ceremonia que se mantuvo intacta después de dar el sí: cada uno conservaría su propia casa. La elección ya había sido anticipada durante los preparativos del casamiento. Ambos habían encontrado una organización que se adaptaba a sus vidas y pasar por el altar no implicaría necesariamente comenzar a compartir el mismo techo todos los días.

Chimi continúa viviendo en una casa de Bajo San Isidro junto a sus hijos, mientras su marido conserva su departamento. Tener dos espacios tampoco impide que pasen buena parte de la semana juntos, ya que distribuyen los encuentros de acuerdo con sus respectivas rutinas. A casi un año del casamiento, esa modalidad continúa vigente. Durante su visita a Almorzando con Juana (eltrece), el humorista volvió a hablar sobre el tema y, ante una pregunta de Juana Viale, explicó qué hay detrás de la decisión de mantener dos hogares.

Por qué Coco Sily y Chimi Meza no conviven después de casarse

Al referirse a la organización que mantiene con su esposa, Coco Sily reconoció que sus propias costumbres influyeron en la decisión. “Yo ya tengo unas mañas”, expresó al explicar por qué conservar su espacio sigue siendo importante para él. El conductor contó que vive en un departamento de aproximadamente 45 metros cuadrados, mientras Chimi permanece en su casa de Bajo San Isidro. En lugar de establecer una única vivienda después de la boda, encontraron una forma de distribuir los encuentros entre ambos lugares.

Durante la semana, ella suele trasladarse hasta el departamento de su marido. Los fines de semana la situación se invierte y es él quien va a la propiedad en la que vive su esposa junto a sus hijos. Además, reservan dos o tres días para permanecer cada uno por su cuenta. El conductor también reveló, con humor, cómo se prepara cuando sabe que su esposa irá a visitarlo. Baja la intensidad de las luces, perfuma el departamento y enciende sahumerios, una serie de hábitos que forman parte de esos encuentros.

La descripción llamó la atención de la nieta de Mirtha Legrand, quien comparó la forma en la que llevan adelante el matrimonio con una “eterna cita”. La expresión surgió después de escuchar cómo distribuyen sus días y los preparativos que realiza el humorista cada vez que recibe a su esposa.

Coco Sily y Chimi Meza mantienen el esquema que eligieron para su matrimonio

La decisión de conservar dos casas no respondió a un cambio reciente. Por el contrario, ambos habían acordado esta organización antes de casarse y la sostuvieron después de la boda, adaptando los encuentros a las rutinas familiares que cada uno ya tenía. A casi un año de haber dado el sí, Coco Sily y Chimi Meza mantienen el esquema que eligieron para su matrimonio y que ahora el actor volvió a explicar públicamente al hablar de las costumbres que adquirió con el paso de los años.