Lidherma en Caras Moda 2025: cuando la belleza y la moda se encuentran

Antonella Occhipinti

La edición Primavera Verano 2025 de Caras Moda fue el escenario donde la alta costura argentina volvió a brillar con nombres como Benito Fernández, Artemis, Vero de la Canal y Pucheta-Paz, quienes presentaron colecciones llenas de estilo, vanguardia y creatividad. El evento no solo celebró el diseño, sino también el lifestyle y la belleza, con la participación de Lidherma que acompañó la experiencia de los invitados.

La marca de cosmética profesional llevó un toque diferencial al desfile al obsequiar un box de productos exclusivos pensados para realzar la piel y el look de cada persona.

El beauty box que conquistó a los invitados de Caras Moda

La propuesta de Lidherma incluyó tres productos que reflejan el equilibrio entre ciencia e innovación:

Skin Color BB Cream Nude: hidratación, antioxidantes botánicos patagónicos y pigmentos de alta cobertura en una emulsión sedosa que unifica el tono de la piel con un acabado natural.

Fórmula Vitamina B12: una solución concentrada reparadora y calmante, diseñada para fortalecer la barrera cutánea, renovar la piel y equilibrar la microbiota.

Mímika Lipstick Ruby Red: un labial hidratante con Ácido Hialurónico y Aceite de Coco que aporta confort, color intenso y nutrición.

Belleza y moda en una misma pasarela

La participación de Lidherma en Caras Moda 2025 consolidó su lugar como marca referente en cosmética profesional argentina, demostrando cómo la innovación y el cuidado personal pueden integrarse a la perfección con el universo fashion.

Con un obsequio pensado en cada detalle, la firma dejó su sello en una noche donde la moda y la belleza fueron protagonistas indiscutibles.