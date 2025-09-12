Caras Moda 2025: Santa Julia fusionó moda e innovación con sus latas rosé y tintillo

Antonella Occhipinti

Caras Moda 2025 volvió a brillar con lo mejor de la moda argentina y reunió a reconocidos diseñadores como Benito Fernández, Santiago Artemis, Vero de la Canal y Pucheta-Paz, quienes presentaron las colecciones primavera-verano en un evento que combinó estilo, tendencias y lifestyle.

En este escenario, Bodega Santa Julia, recientemente nominada como mejor bodega del nuevo mundo, marcó la diferencia con una propuesta innovadora: sus latas de Santa Julia Rosé y Tintillo, un formato moderno, práctico y sustentable que redefine la forma de disfrutar el vino.

Santa Julia Rosé y Tintillo: frescura en formato innovador

El Santa Julia Tintillo, blend de Malbec y Bonarda elaborado con maceración carbónica, ofrece un perfil frutado, suave y refrescante, ideal para beber frío y disfrutar en cualquier ocasión.

Por su parte, el Santa Julia Rosé, 100% Syrah, se distingue por su color vibrante y sus notas a frutillas y frambuesas, con un estilo ligero y versátil que lo convierte en el aliado perfecto para acompañar momentos informales y relajados.

Ambas propuestas, presentadas en un formato de lata práctica y sustentable, consolidan el espíritu pionero de la bodega mendocina, que apuesta por acercar el vino argentino a nuevas generaciones y estilos de vida.

La participación de la bodega mendocina no pasó desapercibida, ya que Santa Julia fue pionera en introducir las latas de vino en Argentina, acercando el consumo a nuevos momentos de disfrute.

Con esta apuesta, Santa Julia reafirma su lugar como una de las bodegas más innovadoras del país, logrando fusionar el universo del vino argentino con el glamour de la alta moda.