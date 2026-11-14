Carla Conte reafirmó su estilo con el efecto full canas y reveló cómo consigue un acabado natural

Carla Conte convirtió sus canas en una marca registrada y volvió a sorprender con una nueva versión de su característico estilo. La conductora, que hace tiempo decidió abandonar las tinturas y dejar crecer su cabello al natural, apostó por una renovada transformación que mantiene como protagonista el efecto full canas. La propuesta busca recuperar y resaltar su tonalidad original, sin ocultar el paso del tiempo, pero incorporando nuevos matices y un aire renovado.

La nueva imagen de Carla Conte

A través de su cuenta de Instagram, Carla Conte compartió los detalles de su nuevo paso por la peluquería y mostró el resultado de una transformación que buscó renovar su imagen sin alejarse de su esencia. La bailarina decidió darle una nueva dimensión a su cabello, pero manteniendo su característica apuesta por las canas naturales. Lejos de querer ocultarlas, encontró una alternativa para modificar la tonalidad de su pelo mediante técnicas poco invasivas, fáciles de llevar y que no requieren un mantenimiento constante.

Carla Conte en la peluquería tapándose las canas | Instagram

“Después de 7 años sin teñirlo, de repente tuve ganas de tenerlo más oscuro. Miedo total de volver a la tintura. Tenía que encontrar un sistema que me haga feliz”, expresó al recordar cómo surgió la idea del cambio. Su objetivo era recuperar parte de su tonalidad original y lograr un resultado que acompañara el crecimiento natural del cabello.

En concreto, la propuesta consistió en incorporar mechas oscuras del color que tenía de base, un castaño oscuro, para generar profundidad y reducir el contraste con las canas. “Hoy es la cuarta vez que me hago mechas oscuras, de mi color natural, castaño oscuro”, contó. La técnica permite trabajar sobre distintos sectores de la melena y sumar pigmentación de manera estratégica, sin necesidad de cubrir por completo los cabellos blancos ni modificar radicalmente la apariencia general.

El nuevo look de Carla Conte | Instagram

Así es la técnica que eligió Carla Conte para matizar sus canas

El procedimiento que eligió Carla Conte consiste en seleccionar pequeños mechones de pelo y aplicar el color sobre papeles térmicos, distribuyéndolos de manera alternada para conseguir un efecto de luces y sombras. Así, las mechas oscuras se integran con el blanco y generan una combinación de tonalidades que aporta movimiento y dimensión. El resultado es un pelo con mayor profundidad, pero que conserva buena parte de su aspecto natural y la identidad que construyó durante estos años.

Este tipo de trabajo se relaciona con las técnicas de difuminado de canas, conocidas en peluquería como Root Shadow o Root Smudge, aunque no son exactamente lo mismo que realizar mechas oscuras. Su finalidad es suavizar la transición entre el crecimiento natural y las zonas coloreadas, evitando las líneas marcadas que suelen aparecer con las tinturas convencionales. La principal ventaja es que el mantenimiento resulta más sencillo, ya que el crecimiento se integra de manera progresiva con el resto del cabello. “En ningún momento sufro el crecimiento”, aseguró la artista al explicar por qué encontró en este método una alternativa que se adapta a sus necesidades.

Una vez más, Carla Conte volvió a demostrar que las canas pueden convertirse en el punto de partida para explorar nuevas versiones de un mismo estilo. Sin renunciar a su decisión de dejar atrás las tinturas tradicionales, encontró una técnica que le permite jugar con su color natural, sumar profundidad y renovar su imagen sin perder aquello que la identifica. “Estoy feliz. Amo mis canas, no me gusta taparlas ni esconderlas, me gusta lookearlas y jugar con mi pelo como hice toda la vida. Me encanta este cambio!", concluyó.