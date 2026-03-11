La historia de amor de Carla Conte y su nuevo novio: fue su representante durante 10 años

Carla Conte fue la última invitada del programa de streaming Vuelta y Media (Urbana Play), donde repasó distintos aspectos de su vida personal y profesional. Durante la charla, la actriz habló también de su presente sentimental y de su relación con Ezequiel Corbo, quien fue su representante durante una década. Así, compartió detalles de una historia de amor que comenzó de forma inesperada y que, con el tiempo, se fue transformando en un vínculo mucho más profundo.

Carla Conte y Ezequiel Corbo, un amor que nació en el trabajo

Carla Conte es una figura reconocida dentro de los medios de comunicación. Su trayectoria en televisión, teatro y el ambiente artístico la llevó a trabajar con equipos importantes y a necesitar a su lado a alguien que organizara su carrera profesional. En ese contexto apareció Ezequiel Corbo. Lo que comenzó como una relación estrictamente laboral terminó convirtiéndose, años más tarde, en una historia de amor que ella misma define como “re linda”.

Carla Conte y su novio Ezequiel Corbo | Instagram

“Fue mi representante durante diez años, cero. Porque, de hecho, la charla es, no entiendo, o sea, no, no, a mí me parecía que estabas buena, me dice. Aparte te perdiste lo mejor”, contó entre risas la bailarina al recordar cómo empezó el vínculo con el productor teatral. Según relató, en ese momento no existía ningún tipo de atracción ni señales que anticiparan un romance. De hecho, la primera reunión profesional que tuvieron fue completamente formal: “Yo lo fui a ver la primera vez a su oficina, la segunda vez fui con el padre de las criaturas, ya como sentado ahí, como esto es así, yo acababa de arrancar con el padre”.

Con el tiempo, la relación laboral se volvió cada vez más cercana. Trabajaban juntos, viajaban y compartían muchas horas del día, al punto de bromear con que su vínculo era casi matrimonial, aunque sin romance. “Se planteó una pareja de trabajo, de hecho, decíamos: ´somos un matrimonio sin sexo´. Porque hacíamos de todo, laburábamos, viajábamos, cenábamos, o sea, compartimos mucho tiempo juntos”, recordó. Y agregó: “Es una re linda historia”.

Cómo comenzó el romance entre Carla Conte y Ezequiel Corbo

Durante años, la relación se mantuvo en ese plano profesional y de amistad. Sin embargo, la vida terminó acomodando las piezas de otra manera. “En un momento me separo. Y en un momento nos encontramos los dos solos, cosa que no había pasado nunca”, explicó Carla Conte.

El momento clave llegó de manera inesperada, en una salida nocturna, ambos sin pareja. “Nos encontramos en un boliche. Nos encontramos en tequila, exactamente. Y de repente estábamos él con un shampaincito en la mano, tipo chamuyando”, relató divertida. La situación, según confesó, la tomó completamente por sorpresa. Después de tantos años de vínculo laboral, la idea de un romance le resultaba extraña. “De hecho, el primer beso es como, no, no, pará. No, esto es rarísimo. Hasta que no. Hasta que estuvo muy bien”, concluyó.

Si bien ambos intentan mantener al resguardo su romance del ámbito mediático, las declaraciones de amor en redes plasman el cariño mutuo que se tienen. Así quedó demostrado en el viaje que realizaron a Cartagena, Colombia. "Cosas que pasan en Cartagena. Enamorados de esta ciudad. ¡Te amo Ezequiel!", escribió ella. Él, en tanto le respondió: "Si, ¡hermoso mi amor todo esto! Y yo te amo a vos". Asimismo, en las historias destacadas de la presentadora, se puede observar la complicidad que mantienen ambos y cómo los atraviesa las demostraciones de amor.

Hoy, Carla Conte recuerda el inicio de su relación con Ezequiel Corbo como una serie de coincidencias que fueron acercándolos poco a poco. Lo que comenzó como un vínculo estrictamente profesional terminó transformándose en una relación amorosa sólida, demostrando que, a veces, las historias más inesperadas son las que terminan siendo las más importantes para el corazón.

NB