Carla Conte reversionó el look full canas con un sutil balayage invertido

Carla Conte hizo de sus canas su identidad. En 2021, la conductora había tomado la decisión de dejar de teñirse debido a la incomodidad que le generaba tener que retocarse el pelo con frecuencia. En aquel momento, reveló que el proceso le resultaba “agobiante” y que había decidido dejar crecer su cabello de manera natural. Sin embargo, en las últimas horas, reversionó su clásico look full canas con un sutil balayage invertido, un estilo que conserva su esencia, pero le aporta una nueva dimensión.

Carla Conte apostó por el balayage invertido

A través de su cuenta de Instagram, Carla Conte mostró el sutil cambio de look al que se sometió, manteniendo su apariencia natural, pero con un toque renovado. “Me aburrí”, se la escucha decir en el video que compartió en su perfil, aunque admitió que la reconocen por ser un “estandarte de las canas”. No obstante, como la conductora decidió alejarse de las visitas frecuentes a la peluquería, su estilista apostó por una técnica pensada para quienes buscan lucir un cabello fresco y moderno sin perder su esencia ni requerir un mantenimiento constante.

Carla Conte antes del cambio de look | Instagram

En concreto, la bailarina iba en búsqueda de un color que se asemeje al suyo “de base”, razón por la cual el cambio consistió en crear una técnica de balayage invertido que permite mantener las canas y, a la vez, sumar diferentes matices al cabello para darle mayor profundidad y luminosidad. “Eligió un cambio que juega con sus propias canas y las convierte en parte del look”, explicó la coiffeur Bebe Sanders al mostrar el resultado final.

Asimismo, también renovó el tradicional corte carré al incorporar un bob con textura y rulos definidos. Se trata de una versión más descontracturada y dinámica, que aporta movimiento a la melena y permite que la textura natural del cabello tenga mayor protagonismo. El resultado es un corte moderno y versátil, que acompaña su nuevo estilo sin perder la naturalidad que caracteriza su imagen.

Carla Conte con su peluquera | Instagram

Carla Conte: canas al natural y un corte bob que se convirtió en parte de su sello personal

Una de las características que definen la imagen de Carla Conte, además de sus canas, es su pelo corto. Desde hace varios años, la conductora eligió renovar su estilo a través de distintos cortes, desde el tradicional carré hasta versiones más descontracturadas, como el bob asimétrico con rulos, que le aportan movimiento y refuerzan una estética personal, alejada de los cambios de imagen convencionales.

En paralelo, las canas se convirtieron en otro de los rasgos que distinguen su imagen y que, para ella, también representan una manera de correrse de ciertos mandatos estéticos. Cuando decidió dejar de teñirse, explicó que estaba “presa de la imagen por el trabajo y por estar tan expuesta” y que no quería continuar con la obligación de retocarse el color cada poca semana. Con el tiempo, la conductora hizo propia esa elección y aseguró: “No me siento vieja por tener canas”.

En los últimos meses, el balayage invertido comenzó a ganar espacio entre quienes buscan renovar su color sin resignar naturalidad ni quedar atadas a retoques permanentes. La técnica propone trabajar con la base propia del cabello para generar una transición más armónica y acompañar el crecimiento sin que el contraste resulte tan marcado. Para la actriz, la elección tiene además un significado particular: después de años de hacer de sus canas su identidad, encontró en esta propuesta una manera de renovarlas sin volver a ocultarlas.

Carla Conte con su nuevo look | Instagram

Con este look, Carla Conte vuelve a experimentar con su pelo sin renunciar por completo a aquella decisión que tomó en 2021. Por entonces había contado que teñirse cada poca semana le resultaba “como una cárcel” y que ver crecer sus canas le daba “felicidad y alegría”. Cinco años después, la conductora encontró una nueva forma de jugar con ese mismo color y transformar su imagen desde un lugar diferente con una técnica que cobró fuerza en los últimos meses y va ganando popularidad.