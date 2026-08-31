Carla Peterson mostró el detrás de la escena de la película sobre Ricardo Barreda: "Momentos que no aparecen en pantalla"

Recientemente se estrenó Barreda (Prime Video), la película dirigida por Daniela Goggi que reconstruye la historia de Ricardo Barreda y que tiene a Luis Machín en el papel del odontólogo. Carla Peterson forma parte del elenco como Gladys McDonald, esposa de Barreda, mientras que Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Páez completan la familia en los roles de Elena Arreche, Adriana y Cecilia, respectivamente.

Carla Peterson mostró el detrás de cámaras Barreda

A pocos días del estreno, la actriz utilizó sus redes sociales para compartir parte de lo que fue el trabajo detrás de la película. A través de una selección de fotos, mostró distintos momentos junto a sus compañeros y al equipo de producción, además de algunos detalles de la ambientación y el vestuario utilizados para recrear la época en la que transcurrieron los hechos.

Las fotos de Carla Peterson junto al elenco de Barreda

En las imágenes que publicó Carla Peterson se puede ver al elenco reunido durante distintos momentos del rodaje, tanto frente a cámara como en situaciones fuera de toma. La actriz también incluyó imágenes junto a integrantes del equipo de producción, en una elección que permitió mostrar el trabajo colectivo detrás de la película y la convivencia durante las grabaciones. Junto al álbum inédito, la intérprete escribió: “Momentos que no aparecen en pantalla pero que son el corazón de todo esto”.

Carla Peterson y Luis Machín

El registro también permitió conocer parte de la reconstrucción visual realizada para el filme. Entre las postales aparecen detalles de la casa recreada de la ciudad de La Plata, escenario donde ocurrió el trágico desenlace de la familia Barreda en la vida real. A esto se sumaron imágenes de pruebas de vestuario, peinados y maquillaje, elementos fundamentales para construir la estética de época de la producción, cuyas escenas fueron filmadas principalmente en Uruguay y, en una parte, en Buenos Aires.

Los detalles que reveló Carla Peterson

Las imágenes que compartió Carla Peterson también permitieron detenerse en algunos de los detalles visuales de Barreda. Entre las fotografías aparecen distintos espacios de la casa que recrea la vivienda familiar de La Plata, además de objetos y elementos que ayudan a construir la vida cotidiana de los personajes. La artista había explicado que uno de los aspectos que más le interesó del proyecto fue entender cómo funcionaba aquella familia y qué lugar ocupaba cada integrante dentro de esa casa.

Parte del elenco de Barreda

Vestuario de Carla Peterson para Barreda

Otra de las cosas que quedó expuesta en el posteo fue el trabajo de caracterización. Carla Peterson mostró pruebas de vestuario y diferentes momentos junto a sus compañeras, con los looks que utilizaron para interpretar a las mujeres de la familia. El diseño de vestuario estuvo a cargo de Alejandra Rosasco y, a través de estas fotografías, la intérprete dejó ver parte de ese proceso y de los detalles que acompañaron la construcción de su personaje.