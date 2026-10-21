Caro Calvagni elige la presoterapia para sus músculos: De qué se trata esta novedosa técnica de relajación y ejercicio

Caro Calvagni, esposa del futbolista Nicolás Tagliafico, volvió a compartir una de las prácticas que incorpora a su rutina física. Esta vez, a través de una historia de Instagram, mostró una sesión con botas de presoterapia desde su casa, mientras disfrutaba de un momento de descanso junto a su familia y sus mascotas.

Acostumbrada a publicar entrenamientos y ejercicios de fuerza, la influencer eligió una escena bastante diferente. La grabación combina recuperación muscular y vida familiar: un sillón, una serie encendida y varios elementos que ella misma enumeró en un breve mensaje.

Caro Calvagni mostró cómo utiliza las botas de presoterapia en su casa

En el video, Caro Calvagni aparece sentada con unas botas negras que cubren gran parte de sus piernas. La cámara apunta hacia el dispositivo y deja ver la marca Normatec, conocida por sus equipos de compresión neumática. Lo que se observa es una sesión realizada mientras permanece en reposo.

La grabación también registra a uno de sus perros acercándose al sillón, además de un televisor encendido y un hombre sentado a poca distancia. La imagen permite reconocer un ambiente doméstico y ofrece una mirada distinta de las publicaciones habituales en las que la empresaria aparece entrenando o mostrando prendas deportivas.

Sobre las imágenes escribió: “Lluvia, Perritos, Botas, Serie, Mate, Marido”. La frase resume los elementos que eligió para acompañar su momento de descanso: una tarde lluviosa, sus mascotas y una serie de televisión. En la grabación también se observa a uno de sus perros acercándose al sillón, mientras su marido permanece sentado a pocos metros. Con el mate como parte de la escena, la influencer compartió un momento en familia, lejos de las exigencias de sus habituales jornadas de entrenamiento.

La empresaria durante una práctica de yoga frente al mar.

El detalle que más se destaca es que las botas funcionan sin que la persona deba moverse. A diferencia de los ejercicios que suele enseñar, esta práctica se realiza sentada o recostada, con el dispositivo ajustado a las extremidades. Su finalidad está relacionada con la recuperación, aunque eso no permite conocer el motivo específico por el que lo utilizó.

Su vínculo con el deporte va más allá del contenido que publica en las redes sociales. En julio, organizó una clase de yoga frente al mar en Miami para relajarse por el estrés debido al mundial 2026. La actividad reunió a varias mujeres vinculadas con la selección argentina.

Las participantes realizaron distintos ejercicios sobre colchonetas colocadas en la arena y vistieron conjuntos deportivos en tonos neutros, en una jornada que combinó actividad física y un momento de descanso durante la competencia internacional.

Qué es la presoterapia y cuáles son sus beneficios

El dispositivo que mostró Caro Calvagni utiliza compresión neumática intermitente, un sistema formado por cámaras de aire que se inflan y desinflan en secuencia. Esa presión controlada actúa sobre las piernas y produce una sensación similar a la de un masaje. Los equipos de este tipo se emplean tanto en contextos clínicos como deportivos, con objetivos distintos.

En medicina, determinados sistemas de compresión se utilizan para favorecer el retorno venoso y prevenir complicaciones circulatorias en pacientes seleccionados. En el deporte se comercializan como herramientas complementarias para la recuperación tras el esfuerzo. Una revisión de 2024 que reunió 17 estudios y 319 participantes encontró mejoras pequeñas o moderadas en la percepción de dolor y molestias después del ejercicio.

La influencer durante una jornada de entrenamiento físico en el gimnasio.

Quien utiliza las botas no realiza movimientos equivalentes a los de una rutina física: el aparato aplica presión desde el exterior. Aunque esta tecnología lleva décadas utilizándose, su expansión comercial permitió que llegara a los hogares como una alternativa de recuperación pasiva.

Así, Caro Calvagni volvió a acercar a sus seguidores una parte de su rutina ligada al bienestar. Las botas de presoterapia fueron protagonistas de una publicación doméstica, en la que la esposa de Nicolás Tagliafico mostró cómo combina su interés por la actividad física con una pausa en casa.