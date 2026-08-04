Así fue el cumpleaños de Galo, el perro de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico: torta especial, globos y un emotivo recuerdo

Después de disfrutar de unas vacaciones en Grecia tras el Mundial 2026, Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico también encontraron un motivo muy especial para celebrar. La empresaria compartió en sus redes sociales el íntimo festejo por los 11 años de Galo, el bulldog francés que forma parte de la familia desde hace más de una década.

Así fue el cumpleaños de Galo, el perro de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

A través de un tierno carrusel de fotos, la influencer mostró cómo prepararon una celebración pensada especialmente para su mascota. Con globos dorados que formaban la palabra "Galo", una torta apta para perros y la compañía de India, la otra bulldog de la familia, el cumpleaños estuvo cargado de ternura y pequeños detalles.

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Junto a las imágenes, Caro Calvagni le dedicó unas sentidas palabras que reflejan el profundo vínculo que mantiene con su compañero de cuatro patas. "Festejamos tu vida, lo bendecidos que somos de compartirla con vos. Ya 11 años del amor más puro e incondicional que puede existir en la Tierra. Gracias por cada mirada, por cada beso, por tu simple presencia que nos alcanza para llenarnos de felicidad. Quien ama a su perro va a entender lo que significa celebrarlos. Te amamos con todo nuestro corazón. Feliz cumple, mi amor", escribió.

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Entre las postales más comentadas apareció una comparación que emocionó a sus seguidores. La influencer rescató una fotografía del primer cumpleaños de Galo y la puso junto a una actual, once años después. En la primera imagen se lo ve todavía cachorro, con un gorrito de cumpleaños dorado y una torta con forma de hueso coronada por una vela con el número uno. En la más reciente, el bulldog posa con el hocico ya encanecido frente a una torta especialmente preparada para él, decorada con las velas que forman el número 11 y rodeada de premios con forma de huesitos.

El antes y después de Galo, el perro de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

El carrusel también incluyó una tierna foto familiar en la que aparecen Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni junto a Galo e India alrededor de la mesa del festejo. Mientras el futbolista sostiene con cariño al homenajeado, la empresaria abraza a la otra integrante de la familia canina, dejando en evidencia el lugar que ocupan ambas mascotas en su vida cotidiana.

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No es la primera vez que la pareja comparte el amor que siente por sus perros. Tanto Galo como India suelen ser protagonistas de sus publicaciones, viajes y momentos familiares. En esta oportunidad, el cumpleaños del bulldog volvió a demostrar que, para Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico, las celebraciones más importantes también incluyen a quienes los acompañan incondicionalmente desde hace años.