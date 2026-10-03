Caro Calvagni mostró el rincón favorito de Nicolás Tagliafico en Argentina: cine privado, candy bar y streaming

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico aprovecharon su regreso a la Argentina para volver a instalarse durante algunos días en la casa que tienen en la provincia de Buenos Aires. Mientras el futbolista se reencontró con la selección argentina para la fecha de amistosos, la empresaria decidió registrar parte de la intimidad de esos días y mostrar algunas escenas de la rutina que comparten cada vez que vuelven al país.

La creadora de contenido viene mostrando una faceta cada vez más casera e íntima a través de su nuevo canal de YouTube, donde documentó desde el viaje desde Francia hasta distintos momentos dentro de la propiedad ubicada en Canning. La recorrida permitió conocer espacios que habían aparecido parcialmente durante la construcción de la vivienda, además de algunos detalles pensados especialmente en función de los gustos de ambos.

El rincón favorito de Nicolás Tagliafico en su casa de Buenos Aires

Caro Calvagni terminó revelando el sector preferido de Nicolás Tagliafico casi de manera casual. Mientras buscaban los elementos necesarios para preparar el mate, el campeón del mundo recordó que estaban guardados en otro ambiente y propuso mostrárselo a la cámara. “Este es el lugar favorito de mi marido”, anticipó ella antes de ingresar al espacio que él había pensado especialmente para disfrutar durante sus estadías en Argentina.

Caro Calvagni mostró los lugares preferidos de Nicolás Tagliafico en su hogar

Se trata de un cine privado equipado también para jugar videojuegos y realizar streaming. El defensor explicó durante el recorrido que había diseñado especialmente el lugar, mientras su esposa resumió entre risas uno de sus principales usos: allí puede instalarse con la PlayStation, mirar contenido en la gran pantalla y pasar parte de sus momentos de descanso.

La sala mantiene una estética oscura para recrear la experiencia de un cine y cuenta con una pantalla de grandes dimensiones frente al sector de los sillones. El ambiente fue pensado como un espacio independiente dentro de la casa, algo que quedó todavía más claro cuando la pareja mostró el equipamiento que incorporó alrededor de la zona principal.

Otro de los detalles destacados es el candy bar que armaron junto al cine, con una máquina para preparar pochoclos, espacio para guardar dulces y golosinas, una cafetera y una heladera. La diseñadora aclaró que todavía no tienen todo abastecido porque viven habitualmente en Europa y utilizan esta vivienda principalmente durante sus regresos a la Argentina.

El Candy bar es otro de los ambientes que la pareja mostró durante su estadía en la Argentina.

El cine que Nicolás Tagliafico proyectó durante la construcción de su casa

Nicolás Tagliafico ya había mostrado este sector cuando la propiedad todavía estaba en plena obra. En aquel momento, Caro Calvagni compartió imágenes del futbolista dentro del espacio, con las paredes y las instalaciones todavía sin terminar. Los instantes de aquella etapa permiten comparar el proyecto original con el resultado actual. El espacio pasó de ser una habitación en construcción a convertirse en una sala completamente equipada, en la que conviven la pantalla, los videojuegos, el sector para transmitir y el pequeño bar destinado a las comidas y bebidas.

La propiedad se encuentra en un barrio privado de Canning y fue construida durante varios años antes de que la pareja pudiera comenzar a utilizarla durante sus estadías en el país. La residencia matrimonial combina ambientes amplios y una estética contemporánea, además de grandes ventanales que conectan los espacios interiores con el jardín y el sector exterior.

Caro Calvagni mostró los detalles de los rincones hogareños que le gustan a Nicolás Tagliafico

Cómo es la casa de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Canning

Caro Calvagni también permitió conocer otros sectores de la casa que comparte con Nicolás Tagliafico cuando ambos regresan a la Argentina. Uno de ellos fue la amplia cocina de líneas modernas y tonos oscuros, donde el jugador apareció preparando el mate mientras detrás podían observarse los grandes ventanales y parte del jardín de la propiedad.

La filmación mostró además cómo organizan su rutina durante estos períodos en el país. La influencer explicó que, debido a la cantidad de compromisos que suele tener cada vez que vuelve, busca dejar preparadas distintas comidas con anticipación, desde platos para guardar en el freezer hasta opciones para resolver desayunos, almuerzos, meriendas y cenas durante la semana.

Más adelante, el cine volvió a aparecer como protagonista de una escena cotidiana. Caro encontró a su marido jugando con la consola y le advirtió sobre el volumen porque “está retumbando todo arriba”, una situación espontánea que permitió mostrar cómo utiliza realmente el ambiente que había proyectado durante la construcción de la casa.

El recorrido dejó así una mirada más íntima sobre la vida que la pareja lleva cuando vuelve al país. Caro Calvagni mostró el rincón favorito de Nicolás Tagliafico dentro de su casa en Buenos Aires, un cine privado con candy bar, videojuegos y espacio para streaming que pasó de ser uno de los proyectos de la vivienda a convertirse en uno de los ambientes que más utiliza el futbolista.