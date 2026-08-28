Así es la rutina de pilates de Caro Calvagni junto a su esposo Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico se mostraron compartiendo una actividad que se convirtió en parte de su estilo de vida, reflejando cómo el ejercicio en pareja puede ser un espacio de bienestar. La dinámica de la pareja se destaca por la precisión de los movimientos y la continuidad de las clases. Con el paso del tiempo, lograron integrar esta práctica como parte de su rutina habitual, mostrando disciplina y coordinación. La constancia en el entrenamiento refuerza la idea de que el deporte es un punto de encuentro en su vida.

Rutina, entrenamiento y complicidad: Caro Calvagni mostró un divertido momento con Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni volvió a mostrar cómo integra el entrenamiento físico a su vida cotidiana y lo hace junto a su esposo, Nicolás Tagliafico. En las últimas horas compartió una serie de videos en los que se los ve realizando una clase de pilates, disciplina que ambos practican de manera regular y que se ha convertido en parte de su rutina compartida. La pareja encontró en esta actividad una forma de sumar un espacio de bienestar en conjunto.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

La sesión comienza con ejercicios guiados por una instructora sobre las clásicas camillas. Para entrar en calor, realizan movimientos de rodillas utilizando las correas de resistencia con las manos, lo que permite trabajar brazos, pecho y hombros. Este bloque inicial se caracteriza por activar la musculatura y preparar el cuerpo para los ejercicios de mayor intensidad que siguen en la clase.

En los videos de Caro Calvagni, después se los ve hacer posiciones de pie sobre la estructura móvil, donde ejecutan aperturas laterales y sentadillas. Estos movimientos están diseñados para mejorar la postura, el equilibrio y la fuerza de la zona media. La dinámica de la clase se centra en la precisión y el control, dos aspectos fundamentales del pilates que ayudan a fortalecer el cuerpo de manera integral.

A medida que la intensidad aumenta, la rutina se traslada al trabajo sobre el carro. Allí, apoyando la espalda, colocan los pies en las cintas de elevación para alternar flexiones y extensiones de piernas en el aire. Este ejercicio activa los abductores y la zona abdominal, generando un entrenamiento completo que combina fuerza y resistencia. La secuencia se complementa con estocadas profundas y planchas sobre los antebrazos.

Los increíbles looks deportivos de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Para esta sesión, Caro Calvagni eligió un conjunto deportivo que combinó comodidad y estilo. Llevó un top blanco de breteles finos y escote pronunciado, acompañado por un biker short de tiro alto en tono violeta pastel. Completó el outfit con medias altas en color blanco con el logo de Nike visible y el cabello recogido en un rodete tirante, ideal para entrenar con libertad. El atuendo que eligió la modelo está cargado de las tendencias fitness del momento.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Por su parte, Nicolás Tagliafico optó por un look clásico y funcional. Se lo vio con una remera blanca de manga corta y cuello redondo, shorts deportivos negros por encima de la rodilla y medias altas a juego con las que lució la empresaria. La estética coordinada de ambos reflejó la dinámica de pareja que comparten también en el entrenamiento. La rutina que realizan juntos se destacó no solo por su preparación, sino por seguir encontrando momentos compartidos.

No es la primera vez que Caro Calvagni y el futbolista argentino muestran su interés por el pilates. En otras oportunidades ya habían compartido sesiones similares, lo que confirma que la disciplina se convirtió en una práctica constante en su rutina. La pareja encuentra en estas clases un espacio para trabajar la fuerza, la flexibilidad y la postura, además de sumar más actividades en sus momentos juntos fuera de las obligaciones profesionales.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en su clase de pilates

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico muestran cómo el entrenamiento físico se integra de manera natural en su vida cotidiana, con una práctica que refuerza la constancia y la coordinación en pareja. La disciplina elegida les permite trabajar fuerza, equilibrio y flexibilidad, convirtiéndose en un hábito que acompaña su estilo de vida. La dinámica conjunta refleja cómo el deporte puede ser un espacio compartido que se suma a su relación.

VDV