Carola Reyna a sus 64 años: "Que mi hijo se vaya fue un cachetazo a lo que uno pensaba, al ego, a dejar de compartir una realidad"

Carola Reyna estuvo en el programa de A24, Luis Novaresio entrevista, para mantener una charla íntima y profunda. Durante la conversación, la artista abordó los desafíos de la madurez, los vínculos familiares y el profundo impacto emocional que significó la partida de su único heredero, ofreciendo una mirada sincera sobre cómo se reconfigura la vida cotidiana frente a la distancia geográfica. La charla transitó por carriles de sinceridad absoluta cuando el conductor profundizó en el vínculo familiar y en cómo se reestructura el día a día. Lejos de los clichés habituales, la protagonista analizó los sentimientos más complejos que surgen cuando los hijos construyen su propio destino lejos de su tierra natal. Este proceso requiere barajar y dar de nuevo en la estructura afectiva de cualquier hogar, obligando a los padres a replantearse sus expectativas más profundas sobre la convivencia y el rol de la crianza a lo largo de los años.

Carola Reyna contó su relación con su hijo en el exterior

Carola Reyna: El peso del mandato y la distancia

Durante la conversación, Carola Reyna se detuvo a pensar en las sensaciones contradictorias que aparecieron tras la partida de su hijo. Sin dramatismos pero con total franqueza, describió el proceso íntimo que debió atravesar para aceptar este nuevo escenario vincular que modifica por completo las reglas cotidianas. Al ser consultada específicamente sobre lo que se siente al tener un descendiente viviendo en el exterior, la invitada enumeró una serie de sensaciones encontradas que demuestran la complejidad del vínculo.

"Que un hijo se vaya en un momento es un cachetazo. A lo que uno había fantaseado, al ego, no sé bien a dónde, al sentido de propiedad, que vos decís? Sí, al control, bueno, a dejar de compartir, un cotidiano que aunque no sea un cotidiano, una realidad, un país, un momento del día, un hoy llueve para todos, ¿viste? No, no son boludeces. Porque ay, che, ay, qué pesada, déjalo", expresó con absoluta honestidad frente a las cámaras. De este modo, la reconocida intérprete dejó en claro que la ausencia física no se limita solamente a no ver físicamente al ser querido, sino a la pérdida de esa complicidad cotidiana que otorga el simple hecho de compartir el mismo clima, el mismo territorio y los pequeños rituales de cada jornada.

Carola Reyna: Un recorrido familiar consolidado

En medio de esta profunda reflexión sobre la maternidad y los mandatos personales, vale mencionar que Carola Reyna tiene un solo hijo llamado Rafael Candino. En cuanto a los detalles sobre Rafael Candino, nació en 1991 y es fruto del primer matrimonio de la intérprete; fue criado junto al actor Boy Olmi, pareja de Carola desde 1994, aunque no tienen hijos en común.

Boy Olmi y Carola Reyna cuando fueron a visitar a Rafael a España

En el plano profesional y su trayectoria, Rafael estudió en la Fundación Universidad del Cine en Buenos Aires y se instaló en España a los 23 años. Se desempeña como jefe de producción y realizador audiovisual, participando en proyectos internacionales y series o películas de gran repercusión como La casa de papel, Sky Rojo, Andor, Venom: El último baile y la versión francesa de El Zorro. Este sólido camino profesional respalda la decisión de la distancia, aunque para la madre la ausencia física implique un desafío constante y un ejercicio diario de desapego que requiere madurez emocional.

La aceptación y el equilibrio personal por Carola Reyna

Hacia el tramo final del reportaje, la invitada aclaró cómo convive en la actualidad con esta lejanía geográfica, marcando una línea clara entre la melancolía lógica y el sufrimiento desmedido. La mirada madura sobre el vínculo le permite sostener su propio desarrollo profesional y personal sin descuidar el afecto genuino que lo une a su único heredero, entendiendo que el crecimiento personal de los hijos es también una muestra de que las cosas se hicieron bien durante la crianza.

Ante la consulta sobre si resulta pesado extrañar de esa manera, la actriz respondió con firmeza sobre su postura cotidiana y la libertad con la que maneja el vínculo familiar: "Sí, yo lo dejo. De hecho, aunque no lo dejara, digo, no, bueno, hace su vida. Sí, sí, pero yo también hago la mía y a veces lo extraño un montón". De este modo, completó su postura al remarcar que comprende perfectamente las reglas de juego de esta etapa de la vida: "Me pasan muchas cosas y por otro lado tengo muy claro que no es un drama, ni es una tragedia".

Carola Reyna y su hijo Rafael

Aunque la distancia forma parte de la vida cotidiana de ambos, Carola Reyna siempre manifestó el orgullo que siente por el recorrido profesional de su hijo. De hecho, la experiencia de verlo partir y construir su vida en otro continente terminó inspirando uno de sus proyectos más personales: Okãsan, un unipersonal teatral que aborda justamente el proceso de una madre que aprende a soltar para que su hijo pueda desplegar su propio destino.

De este modo, Carola Reyna ratifica que el amor también se compone de soltar, acompañar a distancia y celebrar los logros ajenos, transformando la nostalgia en un motor para seguir adelante con su propia agenda artística y personal.