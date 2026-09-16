El viaje que transformó a Boy Olmi y Carola Reyna: "Nos fuimos con lo puesto"

Boy Olmi y Carola Reyna consolidaron una de las relaciones más queridas y estables del espectáculo argentino, compartiendo su vida desde hace más de tres décadas . Su vínculo se caracteriza por una profunda complicidad y un estilo de vida bohemio, alejado de los moldes tradicionales y el lujo ostentoso del ambiente artístico. Curiosos por naturaleza y amantes de los terrenos agrestes, la pareja prioriza la libertad y la conexión genuina con los entornos naturales, a través de diversos viajes. Sin embargo, lograron hacer realidad un proyecto que tenían en mente desde hacía tiempo: alquilar un motorhome para adentrarse en una travesía austera, un sueño de toda la vida para ambos.

El viaje que transformó a Boy Olmi y Carola Reyna

La historia de amor y el estilo de vida que unió a Boy Olmi y Carola Reyna

La historia de amor entre Boy Olmi y Carola Reyna comenzó a escribirse en el 1992, cuando coincidieron en las grabaciones de la telenovela Apasionada . El flechazo fue inmediato y mutuo, naciendo allí un romance que desafió las estadísticas del ambiente artístico por su solidez. Decidieron casarse en 1994 y, desde entonces, construyeron una de las parejas más longevas y respetadas del espectáculo argentino, basada en el compañerismo, la independencia por los espacios individuales y una profunda sintonía espiritual.

A lo largo de las décadas, consolidaron un estilo de vida singular y consciente. Ambos comparten un marcado interés por la ecología, la sustentabilidad y el arte en todas sus formas. En lugar de elegir el estándar del estrellato convencional, prefieren la simplicidad, la alimentación saludable, el yoga y el contacto frecuente con la tierra, convirtiéndose así en grandes referentes de diversas organizaciones. Su hogar funciona como un refugio de paz donde logran combinar sus intensas carreras actorales con momentos de absoluta introspección.

El viaje que transformó a Boy Olmi y Carola Reyna

En su día a día, siguen activos en teatro, cine y televisión, pero seleccionan sus proyectos con cuidado para no descuidar su bienestar. Disfrutan de los rituales cotidianos, la compañía de sus hijos de relaciones anteriores y la complicidad de saberse compañeros de ruta. Se muestran siempre como una pareja que se redescubre constantemente, manteniendo encendida la curiosidad por el mundo que los rodea. Esa búsqueda constante de nuevas perspectivas y de un contacto más estrecho con lo esencial los empujó a salir de su zona de confort, lo que se materializó por completo en 2022, cuando emprendieron un viaje que cambió sus vidas para siempre.

El viaje que transformó a Boy Olmi y Carola Reyna

El viaje que transformó a Boy Olmi y Carola Reyna: "Nos fuimos con lo puesto"

El esperado quiebre en la rutina de Boy Olmi y Carola Reyna se materializó a fines de diciembre de 2021. La idea de sumergirse en una travesía nómade surgió de un anhelo compartido por años, potenciado por la necesidad de conectar con lo esencial tras los duros meses de confinamiento. En una entrevista a Infobae, el actor reveló: "Creo que la pandemia generó un deseo de todo el mundo de salir de las ciudades y recorrer caminos, de abrir. Pensamos qué podíamos hacer diferente a lo que solíamos hacer, y entonces nos alquilamos un motorhome y nos fuimos con lo puesto, con poquitas cosas, también en ese acto de renunciar un poco a la zona de confort habitual". De este modo, la aventura por Mendoza se convirtió en el escenario ideal para su constante evolución.

La pareja se lanzó a las rutas mendocinas sin itinerarios rígidos, priorizando la improvisación y el contacto pleno con el entorno natural de la cordillera. Durante casi dos semanas, recorrieron parajes deslumbrantes como el Valle de Uco, las imponentes formaciones del Cañón del Atuel, las inmediaciones de San Rafael y los viñedos de Luján de Cuyo. En el segundo destino, juntos vivieron una de las mejores anécdotas de todas. “Es uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida. Y como teníamos todos los elementos a bordo de la casita rodante, dormimos bajo las estrellas, al lado del río, con fueguito, donde no hacía falta nada. Nuestra Nochebuena y nuestra fiesta de Navidad fue solos y sin más regalos que una heladerita”, reveló en aquella misma charla.

El viaje que transformó a Boy Olmi y Carola Reyna

Además, pasaron el día del cumpleaños de Boy, rodeados de arte y buenos vinos. “Justo coincidió que ese día había, en la Estancia San Alberto, un encuentro de como 60 artistas en un proyecto que tiene que ver con el arte para la regeneración, que es replantearse un poco este paradigma que hace tanto daño ambiental y social, no solo a lo humano sino a la vida en la Tierra. Llegué a una reunión con desconocidos que, por el tema que nos convocaba, pasaron a lo más íntimo que podía existir en el mundo en ese momento, porque teníamos un interés común y una solidaridad con altos valores, que tienen que ver con el respeto, con la diversidad, con el cuidado de la Tierra…”, rememoró.

Todo este viaje por Mendoza significó un quiebre interno profundo que invito a la reflexión. "Estamos en permanente transformación, no creo que este viaje me haya transformado a mí más que lo que cualquier circunstancia cotidiana de la vida si estamos atentos. Creo que todos nos podemos transformar. Es un encuentro conmigo mismo, con mi mujer, con la naturaleza, y eso nos va transformando para crecer todos los días", explicó el actor. Sin embargo, reconoció que el verdadero cambio en su vida fue que pudieron "después de un año de trabajo, tener una vacación y salir de Buenos Aires".

El viaje que transformó a Boy Olmi y Carola Reyna

El viaje que transformó a Boy Olmi y Carola Reyna significó mucho más que una escapada aventurera por Mendoza. Al regresar, la pareja consolidó su unión reafirmando que su verdadero hogar no depende de las comodidades materiales, sino de la libertad y la complicidad compartida en el camino.

A.E