El duro descargo de Juanita Tinelli: "No hice ninguna denuncia"

Juanita Tinelli encontró en las redes sociales un canal de expresión ideal para poder manifestar sus emociones y sentimientos. A diario, la influencer comparte situaciones de su vida cotidiana, viajes, eventos como así también los momentos y experiencias personales, así como también momentos de mayor vulnerabilidad. El pasado viernes 12 de junio, la hija del conductor reveló a través de su cuenta de Instagram un difícil episodio que atravesó junto a su entonces pareja, Bautista Cuiña. En este contexto, este jueves volvió a captar la atención de sus más de 2,7 millones de seguidores al compartir una inesperada confesión.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña: un noviazgo que terminó de la peor manera

El nombre de Juanita Tinelli vuelve a estar en medio de un escándalo luego de que días atrás haya escrachado públicamente a su expareja en sus historias de 24 horas. Según las versiones que circularon en los medios, Bautista Cuiña le habría propiciado una “trompada” en un boliche de Buenos Aires. Esta situación derivó en una presunta denuncia por violencia de género. Así lo comunicó Carlos Salerno en Desayuno Americano (América TV).

"Denunció que esta madrugada recibió un golpe por parte de su expareja, sin lesión visible por el momento, negándose a ser asistida", dijo el periodista. En este marco, el comunicador indicó que la joven pareja habría tenido una discusión que fue escalando de tono hasta que Cuiña le habría levantado la mano a Juana. “Cuando la Justicia escucha el testimonio de la víctima, le consultan a la Policía si presentaba alguna marca visible en el rostro y, por ahora, no se ve lesión, pero seguramente vaya a aflorar y sea una prueba contundente”, detalló.

En paralelo, fue ella misma irrumpió con un contundente mensaje en el que criticó a aquellos que se atreven a sacar conjeturas acerca de su imagen. "Vale que todo un país te diagnostique desde un video de quince segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, que sos victimaria". En uno de estos pasajes del largo descargo, lanzó una frase que reavivaron estas versiones mediáticas. "Pero también fui una piba pidiendo ayuda", disparó.

Bautista Cuiña - Juana Tinelli | Instagram

Como era de esperarse, a raíz de este posteo, fue su suegra, Julieta Cuiña, quien salió a defender a su hijo y arremetió contra la joven de 24 años y su familia. "Él empezó a salir con Juana y la tratamos como una hija. Nunca hubo violencia de ningún tipo. Después se convirtió en una relación tóxica", admitió en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América TV). En esa línea, cobró relevancia la figura de Paula Robles, quien se habría quedado con algunas pertenencias del muchacho. "Necesitábamos ropa que Juana le había sacado a Bauti. Le escribí para que la devolvieran y me clavó el visto", afirmó la mujer.

El descargo de Juana Tinelli | Instagram

Juanita Tinelli se sinceró sobre la presunta denuncia de violencia de género contra Bautista Cuiña

Fiel a su impronta sincera y frontal, Juanita Tinelli sorprendió este jueves con una publicación tan contundente como reveladora, que modifica por completo las versiones que circulaban sobre su vida. A través de una imagen en la que se la ve apoyada sobre una mesa, rodeada de lapiceras de colores, un liquid paper y apuntes de estilo universitario, la menor de las hermanas Tinelli decidió enfrentar las especulaciones sobre ella y lo que sucede en su entorno. “Toy muy tranquila. No hice ninguna denuncia”, expresó de manera categórica desmintiendo así los rumores que habían tomado fuerza en los últimos días.

Además, garantizó que, en consecuencia, no posee un “botón antipánico”, desmintiendo así los dichos que circulaban en torno a supuestas medidas judiciales para resguardar su integridad física. Finalmente, cerró su mensaje con una contundente frase acompañada de un emoji de corazón: “Tampoco voy a ir al mundial”, reafirmando su postura y desactivando cualquier especulación vinculada a su participación en la cita mundialista.

El mensaje de Juana Tinelli | Instagram

Así, en medio de una semana marcada por especulaciones y versiones cruzadas, Juana Tinelli decidió romper el silencio y desmentir las informaciones que circularon en torno a su noviazgo con Bautista Cuiña, llevando claridad frente a los rumores que la tuvieron en el centro de la escena mediática. Si bien no hizo referencia al episodio ocurrido días atrás en el boliche de Capital Federal, lo cierto es que derribó cualquier tipo de conjeturas judiciales de esta índole sobre su presente.